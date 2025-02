DIRETTA SALERNITANA CREMONESE, GRIGIOROSSI A CACCIA DEL TERZO POSTO

La domenica della ventiquattresima giornata di Serie B continua con la diretta Salernitana Cremonese in campo alle 15,00 del 2 febbraio 2025. Ad affrontarsi saranno due squadre che vivono momenti totalmente opposti e cercano la vittoria per risalire la classifica.

La Salernitana di Breda si trova in diciottesima posizione e arriva dalla clamorosa sconfitta per 1 a 0 in casa del Pisa arrivata nonostante la superiorità numerica. Meglio la Cremonese di Stroppa che è quarta in classifica e arriva da un 2 a 2 in casa contro il Modena.

DIRETTA SALERNITANA CREMONESE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Salernitana Cremonese sarà possibile solo in streaming attraverso il servizio di DAZN o quello di Amazon Prime Video e in streaming video su cellulari con l’app..

SALERNITANA CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Entriamo nel vivo di questa sfida andando a vedere anche quali sono le probabili formazioni. La Salernitana di Breda andrà in campo con la difesa a tre schierando Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. Ghiglione e Njoh giocheranno sulle fasce mentre Verde e Cerri saranno i due riferimenti offensivi.

A tre giocherà anche la Cremonese di Stroppa che si affiderà a Ceccherini, Ravanelli e Antov a difesa della porta di Fulignati. Zanimacchia e Barbieri saranno i due esterni mentre Vazquez e Bonazzoli saranno la coppia offensiva.

SALERNITANA CREMONESE, LE QUOTE

Per approfondire ulteriormente la diretta Salernitana Cremonese, andiamo a vedere quali sono le quote proposte da Bet365 per la partita. I favoriti sono i lombardi che vedono il loro successo a 2,29 contro il 3,10 per i campani e il pareggio che si ferma a 3,25.