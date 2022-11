Diretta/ Salernitana Cremonese streaming video tv: Nicola sfida Alvini (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA CREMONESE: PARTITA DELICATA PER ALVINI…

Salernitana Cremonese, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Gara importante per entrambe le formazioni, a caccia di continuità per scalare la classifica.

DIRETTA/ Lazio Salernitana (risultato finale 1-3): colpo granata all'Olimpico

La Salernitana occupa il decimo posto con 16 punti in dodici partite, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Campani reduci da due successi di fila, l’ultimo per 1-3 sul campo della Lazio. La Cremonese, invece, condivide l’ultimo posto con il Verona a quota 5 punti. I grigiorossi hanno raccolto sin qui cinque pareggi e sette sconfitte, nell’ultimo turno è arrivato uno 0-0 contro l’Udinese.

Diretta/ Cremonese Udinese (risultato finale 0-0): i friulani non sanno più vincere!

COME VEDERE LA PARTITA SALERNITANA CREMONESE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Salernitana Cremonese non sarà una di quelle che per questa 13^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Salernitana Cremonese sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

Diretta/ Cremonese Sampdoria (risultato finale 0-1): la decide Colley

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CREMONESE

Qualche ballottaggio ancora da valutare per Nicola e Alvini, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Salernitana Cremonese. Partiamo dalla compagine campana, priva dell’infortunato Gyomber. Padroni di casa in campo con il 3-5-2: Sepe, Bronn, Daniliuc, Fazio, Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric, Dia, Piatek. Passiamo adesso ai grigiorossi, all’Arechi senza Radu e Dessers. spiti schierati con il 4-2-3-1: Carnesecchi, Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri, Castagnetti, Ascacibar, Felix, Pickel, Okereke, Ciofani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Salernitana Cremonese vedono favorita la formazione di Davide Nicola. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria della Salernitana è a 2,10, il pareggio è quotato 3,50, mentre il successo della Cremonese è a 3,45. Under 2,5 e Over 2,5 sono entrambi a 1,85, mentre Gol e No Gol sono rispettivamente a 1,70 e 2,02.











© RIPRODUZIONE RISERVATA