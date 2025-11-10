Diretta Salernitana Crotone, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Arechi per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.

DIRETTA SALERNITANA CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, pochi istanti e sarà finalmente diretta di Salernitana Crotone, ma avendo a disposizione un po’ di tempo, cerchiamo di analizzare i dati e le statistiche raccolte sul sito della Lega Serie C, in maniera tale da capire come potrebbe evolversi questa gara. La Salernitana vive un momento di grande solidità, con una struttura di gioco ormai definita: 57% di possesso medio, 1,9 xG, 1,6 xA, e una precisione nei passaggi dell’86%. Il 64% delle azioni pericolose nasce da combinazioni centrali, con un baricentro alto (45 metri) e un pressing organizzato che produce 13,1 recuperi offensivi a gara.

Difensivamente, resta tra le migliori del girone (0,8 xGA, 3,1 tiri concessi nello specchio). Il Crotone risponde con un calcio più verticale e aggressivo: 50% di possesso, 1,8 xG, 1,4 xA, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore, segno di grande intensità fisica. Il 59% delle occasioni da gol nasce da transizioni centrali, e la squadra calabrese resta pericolosa nei finali (44% delle reti dopo il 70’). detto questo passiamo al commento live della diretta di Salernitana Crotone, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

COME SEGUIRE LA DIRETTA SALERNITANA CROTONE: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Salernitana Crotone è visibile su tre piattaforme visto che sarà trasmessa anche dalla Rai. Canali Rai Sport, numero 58, o Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio per la messa in onda televisiva. Applicazioni Sky Go e Rai Play per lo streaming. DIRETTA SALERNITANA CROTONE SU RAIPLAY

SALERNITANA CROTONE, L’OBIETTIVO E’ RESTARE PRIMI

E’ lunedì 10 novembre 2025 alle ore 20:30 che comincerà la diretta Salernitana Crotone. Allo Stadio Arechi i padroni di casa tornano in campo a Salerno dopo il mezzo passo falso dello scorso weekend e soprattutto conoscendo già i risultati ottenuti dal Catania e dal Benevento nella giornata di ieri.

I campani hanno approcciato questo tredicesimo turno del girone C di Serie C 2025/2026 occupando la prima posizione solitara della classifica grazie ai ventisei punti già conquistati in precedenza. I granata, come anticipato, arrivano però dal pareggio maturato senza segnare sul campo del Latina ma anche gli Etnei e gli Stregoni hanno guadagnato un solo punto mantenendo il distacco invariato.

I Pitagorici sono invece in ottava posizione con i loro diciassette punti, gli stessi posseduti pure dall’Atalanta Under 23, e sono quindi a loro volta all’interno della zona playoff dove sperano di chiudere anche al termine dell’annata calcistica così da provare a strappare la promozione nel campionato di Serie B.

Tuttavia, i rossoblu non stanno vivendo un buon periodo essendo reduci da ben tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali patita contro il Trapani per 2 a 1 fra le mura amiche. I siciliani hanno rimontato il gol siglato in avvio da Gomez con le reti di Fischnaller nel primo tempo e di Grandolfo a recupero inoltrato, precisamente al 90’+7′.

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA DIRETTA SALERNITANA CROTONE

Analizzando le probabili formazioni della diretta Salernitana Crotone possiamo dire che i padroni di casa di mister Raffaele scendereanno in campo utilizzando un 3-4-2-1. Spazio quindi a Donnarumma, Matino, Anastasio, Achik in difesa, Golemic, Capomaggio, Tascone, Villa nel mezzo, Ferraris, Inglese e Ferrari. Modulo 4-2-3-1 iniziale invece per gli ospiti con Merelli, Andreoni, Di Pasquale, Cargnelutti, Guerra, Sandri, Vinicius, Zunno, Murano , Maggio e Gomez.

DIRETTA SALERNITANA CROTONE: PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse sportive come Betsson sembrano credere che i padroni di casa possano far loro il successo nella diretta Salernitana Crotone. Le quote fornite alla vigilia sono infatti favorevoli ai campani, il cui trionfo viene pagato a 2.10, mentre gli ospiti dovranno lottare per avere la meglio sui rivali di giornata, col segno 2 indicato a 3.15. I calabresi hanno comunque maggiori chances di aggiudicarsi i tre punti piuttosto che di pareggiare, considerando che l’x è quotato a 3.40.