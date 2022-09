DIRETTA SALERNITANA EMPOLI/ Video streaming tv: sfida affidata a Rosario Abisso

DIRETTA SALERNITANA EMPOLI: L’ARBITRO

Rosario Abisso sarà alla guida della diretta di Salernitana Empoli con guardalinee Alessandro Lo Cicero e Niccolò Pagliardini. Il quarto uomo sarà Daniele Rutella. In stanza Var troveremo Valerio Marini e Salvatore Longo. Abisso che di professione fa l’imprenditore è nato a Palermo il 22 novembre del 1985. Il suo esordio arriva nel 2002 quando è ancora molto giovane. Arriva tra i professionisti dopo una lunga gavetta nel 2011 dopo aver diretto molte partite in Serie D e anche quel Perugia Frosinone che riporta dopo anni in cadetteria il Grifone.

Nel 2014 esordisce in Serie al Braglia per la gara Modena Cittadella terminata col risultato di 1-1. Nel gennaio del 2015 invece arriva l’esordio in Serie A per la sfida Chievo Torino terminata a reti inviolate al Bentegodi. Si tratta di un arbitro che ha nel suo bagaglio tecnico soprattutto la bravura nel leggere le fasi della partita e nell’interpretare il regolamento senza essere pesante e dunque senza interrompere sempre la gara come fanno molti altri. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA SALERNITANA EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Salernitana Empoli non verrà trasmetta in televisione sui canali satellitari in quanto non si trova tra le partite inserite nel palinsesto di Sky Sport per questa quinta giornata di Serie A.

È per questo motivo che l’unico modo per seguire la diretta di Salernitana Empoli sarà in video streaming tramite la piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti dell’intera programmazione del massimo campionato di calcio. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento con l’emittente potranno vedere l’evento su smart tv, smartphone, tablet o computer. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match inoltre tramite Sky Q.

SALERNITANA EMPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Salernitana Empoli è una delle partite in programma per la quinta giornata del calendario di Serie A. La sfida, che andrà in scena allo Stadio Arechi a partire dalle 18.30, si preannuncia abbastanza equilibrata. I padroni di casa in questo avvio di stagione hanno collezionato risultati piuttosto soddisfacenti, mentre gli ospiti sono ancora alla ricerca della prima vittoria.

Le prime quattro partite hanno regalato alla squadra di Davide Nicola una sconfitta di misura contro la Roma, due pareggi contro Bologna e Udinese e una vittoria netta contro la Sampdoria. Un bottino abbastanza illustre per una compagine che lo scorso anno ha trovato la salvezza sul filo del rasoio. Gli uomini di Paolo Zanetti invece di punti ne hanno collezionati 3, frutto dei tre pareggi contro Fiorentina, Lecce e Verona. L’obiettivo adesso è quello di fare il salto di qualità con un successo.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Empoli anticipano che quasi sicuramente ci sarà qualche cambio rispetto allo schieramento visto per le due squadre nello scorso turno. Il motivo è da ricondurre al fatto che l’infrasettimanale è stato dispendioso e qualcuno è stato costretto a fermarsi ai box. È il caso soprattutto della squadra di Davide Nicola, che ha avuto un giorno in meno di riposo. Il tecnico nel suo 3-5-2 dovrà privarsi di Daniliuc, colpito da un virus influenzale, e di Radovanovic e Lovato, entrambi infortunati. Lo schieramento, con annessi problemi in difesa, dovrebbe essere questo: Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.

Per quanto riguarda gli ospiti invece il tecnico Paolo Zanetti dovrà fare i conti con le indisponibilità di Baldanzi (uscito acciaccato dalla sfida di martedì), Cambiaghi, Tonelli. Per il resto sono tutti a sua disposizione. Il suo 4-3-2-1 dovrebbe dunque essere composto così: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. Anche le condizioni di quest’ultimo però sono da valutare. A sostituirlo eventualmente Lammers, con Pjaca pronto a subentrare in corsa.

QUOTE SALERNITANA EMPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI

Le quote della diretta Salernitana Empoli, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, regalano i favori del pronostico ai campani, anche se nel complesso sono piuttosto equilibrate. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 2.25. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato invece a 3.15. Il pareggio, con il segno X, è proposto infine a 3.15.











