Diretta/ Salernitana Empoli, streaming video tv: partita fondamentale per la salvezza (9 febbraio 2024)

DIRETTA SALERNITANA EMPOLI, CHI SI FERMA E’ PERDUTO

La diretta Salernitana Empoli, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45, racconta della 24esima giornata di Serie A. I campani sono ancora a zero vittorie in questo 2024, a partire dal pesante 6-1 incassato con la Juventus in Coppa Italia. Anche in campionato la storia non è cambiato con quattro sconfitte consecutive e un pareggio, quello per 0-0 a Torino contro i granata.

L’Empoli è imbattuto da tre partite consecutive vale a dire il 3-0 inflitto al Monza, l’1-1 contro la Juventus in tasferta e infine lo 0-0 casalingo col Genoa. Gare che hanno dato fiducia dopo un inizio di anno tutt’altro felice per via di due sconfitte contro Milan e Verona rispettivamente per 3-0 e 2-1. Le due squadre sono distanti cinque punti con la Salernitana a 13 e i toscani a 18.

SALERNITANA EMPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Salernitana Empoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Salernitana Empoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

SALERNITANA EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Empoli vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. Tra i pali Ochoa, difesa a tre con Pierozzi, Boateng e Pellegrino a chiudere il reparto. A centrocampo giocheranno esterni Zanoli e Bradaric con Maggiore e Basic in mediana. Kastanos e Candreva supporteranno Dia unica punta.

L’Empoli utilizza lo stesso identico modulo degli avversari. Sarà Caprile ad indossare i guantoni con davanti a sé Bereszynski, Ismajli e Luperto. Nella zona nevralgica del campo agiranno Gyasi, Grassi, Maleh e Cacace. In avanti c’è spazio per Cambiaghi e Zurkowski che si piazzeranno alle spalle di Cerri.

SALERNITANA EMPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Salernitana Empoli danno favorita la squadra di casa a 2.38. Secondo bet365, la X è data a 3.10 mentre il 2 fisso a 3.20.

L’Over 2.5 è quotato intorno al 2.25, ben più alto dell’1.62 dell’Under. Infine, entrambe le squadre a segno viene offerto a 1.91 così come il No Gol.











