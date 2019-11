Diretta Salernitana Entella/ Streaming video DAZN: quote, sfida equilibrata (Serie B)

Salernitana Entella, diretta da Dionisi, sabato 2 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B. Dopo essere arrivati a un passo dalla vetta i campani hanno rallentato, non riuscendo a centrare quel salto di qualità che sembrava possibile e soprattutto incassando due beffardi pareggi casalinghi a tempo scaduto, contro Frosinone e Perugia, che hanno complicato non poco le cose. L’Entella era partita a razzo ma l’obiettivo della formazione ligure è sicuramente la salvezza, innanzitutto. La squadra di Boscaglia ha perso le ultime due trasferte contro Crotone ed Ascoli e proverà a tornare a fare punti lontano dalle mura amiche per puntellare la propria classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Salernitana Entella non sarà trasmessa in tv sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ENTELLA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Salernitana Entella, sabato 2 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B. La Salernitana allenato da Giampiero Ventura scenderà in campo con un 3-5-2 schierato con: Micai; Jaroszynski, Migliorini, Karo; Lopez, Di Tacchio, Maistro, Odjer, Kiyine; Djuric, Jallow. Risponderà l’Entella guidata in panchina da Roberto Boscaglia con un 4-4-2: Contini; Sernicola, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti; Mancosu, De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono la Salernitana favorita sull’Entella. Quota per il segno ‘1’ fissata a 2.00, eventuale pareggio quotata 3.75 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 3.50. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.55 e l’under 2.5 quotato 2.50.



