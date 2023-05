Diretta/ Salernitana Fiorentina (risultato 0-0) streaming video tv: Botheim titolare!

DIRETTA SALERNITANA FIORENTINA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Diretta di Salernitana Fiorentina che si presenta come una sfida avvincente per l’ottima risposta di pubblico dello stadio Arechi. Fiorentina che arriva al match dopo un sonore 5-0 rifilato alla Sampdoria con un super Jovic, a secco di gol ma non di assist (ben tre). Momento positivo della Fiorentina che nel girone di ritorno si è decisamente ripresa dopo una prima parte di stagione non esaltante. Finale di Coppa Italia, semifinale di Conference League che esaltano i tifosi della Viola che vogliono chiudere il campionato da protagonista. Fiorentina che ha realizzato in tutto il campionato ben 42 gol e ne ha subiti 36; dall’altra parte la Salernitana che arriva da un pareggio, storico visto l’importanza della sfida, contro il Napoli al Diego Armando Maradona che ha rimandato la festa scudetto dei partenopei.

Super gol di Dia, sempre più uomo copertina della squadra allenata da Paulo Sousa, grande ex della sfida. Lo stesso Morgan De Sanctis, direttore sportivo della formazione granata, ha confermato la volontà di confermare il giocatore, autore di 12 centri in campionato dei 38 totali realizzati. Spazio adesso alle formazioni ufficiali: la diretta di Salernitana Fiorentina comincia! SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; P. Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, D. Bradaric, Maggiore; Dia, Botheim. Allenatore: Paulo Sousa FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Dodò, Igor Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora, Castrovilli; Ikoné, A. Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano (Marco Genduso)

DIRETTA SALERNITANA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Fiorentina non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 33^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SALERNITANA FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta di Salernitana Fiorentina, valevole per il trentatreesimo turno del campionato di Serie A, analizziamo i precedenti tra le due squadre. Allo stadio “Arechi” di Salerno le due formazioni si sono scontrate solo quattro volte: il primo incrocio risale al 28 febbraio 1999 in Serie A e, nell’occasione, le due formazioni non andarono oltre il pareggio (1-1). Il 17 settembre 2000, nel match valevole per la Coppa Italia, i toscani si imposero con un roboante 5-0.

La prima vittoria dei campani, invece, è datata 4 ottobre 2003 in Serie B. Vittoria della Salernitana anche il 24 aprile 2022, questa volta in Serie A: 2-1 scandito dalle reti di Djuric, Saponara e Bonazzoli. Oggi, quindi, Fiorentina in cerca del primo successo in campionato allo stadio “Arechi” di Salerno. (Giulio Halasz)

SALERNITANA FIORENTINA: AMARANTO PER SALVARSI!

Salernitana Fiorentina va in scena in diretta dallo stadio Arechi, alle ore 18:00 di mercoledì 3 maggio: il turno infrasettimanale della Serie A 2022-2023 rappresenta la 33^ giornata, e la Salernitana arriva dal pareggio di Napoli con cui ha rovinato la festa scudetto dei partenopei. Un punto anche utile per la salvezza: sono 7 i punti di vantaggio sulla coppia Spezia-Verona, un tesoretto utile che Paulo Sousa (grande ex della partita) dovrà ora difendere con le unghie e con i denti, sapendo che l’obiettivo è molto vicino ma non è ancora stato ottenuto aritmeticamente.

Assolutamente tranquilla la Fiorentina, che ha demolito la Sampdoria al Franchi e ha blindato la sua posizione: in questo momento i viola guardano con maggiore intensità all’imminente semifinale di Conference League, avendo sistemato le cose in campionato. Vedremo comunque quello che succederà tra poco nella diretta di Salernitana Fiorentina; aspettando che si giochi possiamo valutare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni del match all’Arechi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA FIORENTINA

Da valutare se Paulo Sousa ritroverà Federico Fazio per la diretta Salernitana Fiorentina; ad ogni modo la difesa amaranto potrebbe essere formata da Lovato, Gyomber e Pirola a protezione di Ochoa, con un centrocampo nel quale i due centrali saranno come sempre Lassana Coulibaly e Vilhena aiutati dagli esterni Pasquale Mazzocchi e Domagoj Bradaric. Avanza la sua posizione Candreva, che si piazza sulla trequarti; a fargli compagnia questa volta dovrebbe essere Kastanos, in alternativa farebbe un passo indietro Boulaye Dia lasciando il posto da centravanti all’ex Piatek. Vincenzo Italiano deve pensare anche alla Conference League: il dubbio è Bonaventura, in mediana quindi Barak e Mandragora potrebbero essere i due interni a dare una mano alla regia di Sofyan Amrabat. Pietro Terracciano giocherà in porta, davanti a lui potremmo avere la coppia centrale Milenkovic-Martinez Quarta; sugli esterni bassi Dodò e Biraghi, con Venuti e Terzic che però sono pronti. Davanti, nel tridente, tante soluzioni: occhio anche a Kouamé e Riccardo Sottil, ma si potrebbe partire con Nico Gonzalez e Saponara a supporto di Arthur Cabral.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Salernitana Fiorentina possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,50 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 1,75 volte la vostra giocata.











