DIRETTA/ Salernitana Fiorentina video streaming tv: dominio toscano nei precedenti

DIRETTA SALERNITANA FIORENTINA: TESTA A TESTA

Una storia lunga ma frammentata è quella che ci accompagna verso la diretta di Salernitana Fiorentina, tanto che gli ultimi dieci precedenti sono stati disputati dall’ormai lontanissimo mese di febbraio 1946 fino alla partita d’andata del campionato in corso, giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 11 dicembre scorso e terminata con la perentoria vittoria casalinga per 4-0 della Fiorentina di Vincenzo Italiano. In effetti, i gigliati sono nettamente in vantaggio in queste dieci partite, con un bilancio di ben sette vittorie toscane a fronte di un pareggio e sole due vittorie per la Salernitana, di cui l’unica recente è il successo casalingo per 1-0 allo stadio Arechi sabato 4 ottobre 2003 in Serie B.

Le partite nel massimo campionato sono infatti solamente cinque, con tre vittorie per la Fiorentina a fronte di un pareggio e una vittoria per la Salernitana, ottenuta anch’essa in Campania ma che è un 2-0 che risale all’ormai lontanissimo giovedì 8 aprile 1948. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SALERNITANA FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Salernitana e Fiorentina, importantissima sia per la lotta all’Europa, sia per il raggiungimento della salvezza? La diretta Salernitana Fiorentina si potrà vedere su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet. La gara di campionato, lunch match della domenica, si potrà però seguire anche su Sky. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

MIRACOLO DEI CAMPANI?

Salernitana Fiorentina, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Arechi di Salerno sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Speranza granata dopo le ultime due vittorie consecutive contro Sampdoria e Udinese: soprattutto il successo nel recupero infrasettimanale in Friuli ha riacceso l’entusiasmo dei campani, che ora dovranno avere continuità sperando in buone notizie dallo scontro diretto tra Genoa e Cagliari.

Non può lasciare però punti per strada la Fiorentina reduce da 6 risultati utili consecutivi e da 3 vittorie di fila in campionato: Viola che possono concretamente sperare di tornare in Europa League, anche se in settimana hanno dovuto abbandonare il sogno della Coppa Italia, eliminati in semifinale dalla Juventus. All’andata la Fiorentina ha calato il poker contro la Salernitana, all’Arechi le due squadre non si affrontano dai tempi della Serie B, 1-0 per la Salernitana il 4 ottobre 2003.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Davide Nicola schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sepe; Gyomber, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ranieri; Djuric, Ribery. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.66.











