Diretta/ Salernitana Frosinone (Serie B) streaming video DAZN: campani al bivio

DIRETTA SALERNITANA FROSINONE: PARTITA DELICATA!

Salernitana Frosinone, in diretta lunedì 5 aprile 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Campani al bivio dopo la sconfitta nello scontro diretto di Lecce: sfida cruciale per il secondo posto che è stata vinta dai salentini, la Salernitana si è vista agganciata dal Monza al terzo posto in classifica, restando però a -4 dal Lecce e dalla possibilità di salire direttamente in Serie A.

Solo battendo il Frosinone la squadra allenata da Fabrizio Castori potrà rimettersi in carreggiata, ma i ciociari sono chiamati a loro volta a trovare una dimensione in un finale di campionato che si prospetta difficile. Il nuovo tecnico Fabio Grosso ha esordito con un pareggio a reti bianche in casa della Reggiana che non è stato di certo esaltante: la zona play off è ancora lontana e pur non correndo ancora grandi rischi per il pericolo di essere risucchiati in zona play off, devono provare a cambiare ritmo in quello che è un girone di ritorno finora molto deludente per rendimento.

DIRETTA SALERNITANA FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Frosinone è quella che per questo turno di Serie B sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato: come di consueto dunque l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 57 del vostro televisore, e sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, mettendo a disposizione senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play ai quali dovrete accedere con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA FROSINONE

Le probabili formazioni della sfida tra Salernitana e Frosinone presso lo stadio Arechi. I padroni di casa allenati da Fabrizio Castori scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Belec; Veseli, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Kiyine; Tutino, Djuric. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Grosso con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Bardi; Zampano, Ariaudo, Curado, D’Elia; Rohden, Maiello, Kastanos, Ciano, Iemmello, Brignola.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Salernitana e Frosinone, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.30 volte la posta scommessa.

