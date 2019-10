Diretta Salernitana Frosinone/ Streaming video DAZN: Ventura sfida Nesta (Serie B)

Salernitana Frosinone sarà diretta dal signor Riccardo Ros, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 6 ottobre: è dunque un dei posticipi nella settima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Sotto la lente d’ingrandimento c’è soprattutto la squadra ciociara, partita con propositi di promozione diretta ma incapace di spiccare il volo. Il ko del turno infrasettimanale contro il Perugia ha lasciato scorie: è arrivato un pareggio interno contro il Cosenza che è un risultato deludente, e che lascia la squadra di Alessandro Nesta in una pericolosa posizione di classifica e comunque ancora lontana dai playoff. La Salernitana invece arriva dal prezioso successo di Livorno, con il quale ha riscattato la sconfitta nel derby campano: Giampiero Ventura dunque non ha perso il passo tanto che i granata sono entrati nella settima giornata come principale inseguitrice dell’Empoli. E’ presto per tirare le somme ma i granata possono davvero iscriversi alla corsa per la promozione; intanto aspettiamo con trepidazione la diretta di Salernitana Frosinone, nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco valutando insieme le probabili formazioni allo stadio Arechi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Frosinone non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie B sono integralmente trasmesse sulla piattaforma DAZN. Sarà dunque questa emittente a fornire le immagini della sfida di oggi in diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che per gli abbonati Sky è attivo da poco tempo il canale DAZN1 (numero 209 del decoder) che fornisce alcuni eventi della programmazione dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA FROSINONE

Per Salernitana Frosinone Ventura non dovrebbe cambiare la sua squadra: l’unica possibile modifica potrebbe riguardare il centrocampo, dove Odjer punta ad una maglia da mezzala che può strappare a Maistro. Vanno verso la conferma Firenze e Di Tacchio a completare il settore nevralgico, così come Cicerelli e Walter Lopez che avranno campo sugli esterni; davanti ci si aspetta il tandem formato da Giannetti e Djuric, in difesa invece a protezione di Micai dovrebbero agire Migliorini, Jaroszynski e Karo. Nel Frosinone è squalificato Paganini: Rohdén o Gori per prenderne il posto in mediana, con lui Mattia Vitale si sposterebbe sulla mezzala lasciando Haas dall’altra parte. Ariaudo e Nicolò Brighenti saranno i centrali davanti al portiere Iacobucci, con Salvi e Zampano terzini; davanti, Ciano agirà come trequartista con Novakovich e Matarese che cercano spazio davanti, dove però Citro e Trotta partono ancora come favoriti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Salernitana Frosinone ci dicono che la squadra ospite parte favorita, ed è un dato quasi a sorpresa pur in una situazione di sostanziale equilibrio: il segno 2 per la vittoria dei ciociari vale 2,70 volte la somma messa sul piatto mentre siamo a 2,75 – dunque un valore quasi identico – per il segno 1 che dovrete giocare per il successo dei granata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 3,00 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA