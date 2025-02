DIRETTA SALERNITANA FROSINONE, NUOVO ALLENATORE PER GLI OSPITI

Inizia alle ore 17:15 di domenica 23 febbario 2025 la diretta Salernitana Frosinone. Presso lo Stadio Arechi di Salerno i campani provano a compiere un passo importante per uscire dalla zona retrocessione essendo ora in diciottesima posizione con venticinque punti, a quattro lunghezze dal quindicesimo posto per raggiungere il terzetto composto da Mantova, Reggiana e Brescia. I granata vengono però dalla sconfitta maturata in trasferta contro la Carrarese ed hanno bisogno di tornare a muoversi nella graduatoria della Serie B 2024/2025.

I giallazzurri, invece, mirano a scavalcare in classifica i diretti rivali della ventisettesima giornata di campionato trovandosi in diciannovesima posizione con ventitre punti. La strada che porterebbe alla salvezza è dunque più lunga da percorrere per i ciociari che sarranno guidati in panchina dal nuovo allenatore Paolo Bianco con la speranza che quest’ultimo possa far cambiare marcia alla squadra. In ogni caso sarebbe vantaggioso proseguire la mini striscia di gare senza sconfitte dopo i pareggi ottenuti contro Reggiana e Catanzaro tra le mura amiche.

DIRETTA SALERNITANA FROSINONE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà DAZN la piattaforma che trasmetterà in esclusiva la diretta Salernitana Frosinone. Non perderti dunque neanche un minuto di questa gara di Serie B utilizzando l’abbonamento che ti garantirà la visione in streaming di questa e di tante altre partite di calcio e non solo.

SALERNITANA FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci potrebbero essere delle novità importanti nelle probabili formazioni della diretta Salernitana Frosinone. Se da un lato il tecnico Breda potrebbe modificare qualcosa rispetto al 3-5-2 con Christensen, Bronn, Ferrari, Lochoshvili, Stojanovic, Caligara, Amatucci, Tongya, Njoh, Raimondo e Cerri dopo la sconfitta con la Carrarese, dall’altro il 4-3-3 con Cerofolini, A. Oyono, Monterisi, Lusuardi, Di Chiara, Koutasoupias, Bohinen, Darboe, Canotto, Ambrosino e Kvernadze potrebbe anche essere stravolto dal nuovo allenatore dei ciociari Paolo Bianco già a partire da questo turno.

SCOMMESSA SALERNITANA FROSINONE, LE QUOTE

Il pronostico dell’esito finale per la diretta Salernitana Frosinone è piuttosto eloquente se si guarda alle quote delle vari agenzie di scommesse. I bookmaker ritengono infatti in generale che i campani partano dalla pole position per tagliare il traguardo per primi e far loro i tre punti con Snai che paga l’1, ovvero la vittoria dei padroni di casa, a 2.00. I giallazzurri dovranno darsi da fare se vorranno ribaltare le previsioni della vigilia con il 2 quotato a 3.70 e l’x più probabile infine a 3.20.