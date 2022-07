Diretta Salernitana Galatasaray/Streaming video tv: amichevole con la nobile decaduta

DIRETTA SALERNITANA GALATASARAY: PROSEGUE LA PREPARAZIONE GRANATA

Salernitana Galatasaray è un’amichevole estiva che, in diretta mercoledì 27 luglio, prosegue la preparazione della squadra campana alla nuova stagione: un luglio fitto quello per Davide Nicola e i suoi ragazzi, che sono reduci dal successo contro il Wieczysta Cracovia ma in precedenza avevano già affrontato due squadre di Bundesliga tedesca, mentre con i polacchi hanno sostanzialmente “recuperato” un test che avrebbero dovuto giocare il giorno precedente contro il Rayo Vallecano (altra partita di lusso, se vogliamo) e che invece era stato cancellato.

Ora l’avversaria è di quelle nobili: il Galatasaray ha una Coppa Uefa e una Supercoppa Europea in bacheca, ma purtroppo stiamo parlando di un periodo che risale a 22 anni fa e anche gli ultimi quarti raggiunti in Champions League sono lontani, nell’ultimo campionato turco è arrivato un tredicesimo posto e dunque c’è la necessità di tornare a brillare come un tempo. Vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Salernitana Galatasaray – l’orario dell’amichevole è ancora da confermare – intanto diamo uno sguardo alle scelte di Nicola leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SALERNITANA GALATASARAY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Salernitana Galatasaray non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sono emittenti che hanno acquistato i diritti per le immagini di questa amichevole. Di conseguenza non c’è un servizio di diretta streaming video di Salernitana Galatasaray, ma per tutte le informazioni utili sulla sfida potrete comunque avvalervi dei social network: potrete infatti consultare, come di consueto e senza costi, gli account ufficiali che la società granata mette a disposizione, in particolare consigliamo le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA GALATASARAY

Pensando alle probabili formazioni della diretta Salernitana Galatasaray, possiamo ipotizzare il consueto 3-5-2 per Davide Nicola, che chiaramente spera di ripetere la miracolosa salvezza dello scorso maggio. Sepe è il portiere confermato per la stagione che verrà, davanti a lui l’esperienza di Radovanovic che nel corso degli anni ha arretrato la sua posizione andando a giocare come leader difensivo (era un regista al centro del campo), con lui questa volta potrebbero esserci Motoc e Gagliolo nel tentativo di scoprire quale possa essere la giusta composizione della linea difensiva.

Sulla corsia destra avanza la sua candidatura Kechrida, che l’anno scorso aveva iniziato come titolare pagando poi il cambio di allenatore (e non solo); Bohinen è il signore del centrocampo che avrà ai suoi lati due mezzali come Capezzi e Cavion, la fascia sinistra potrebbe essere invece occupata da Jaroszynski. Davanti, turno di riposo per Ribéry o comunque partenza dalla panchina perché anche in estate il veterano francese va gestito nel migliore dei modi; avremo allora Botheim a fare il titolare, con lui a completare l’attacco dovrebbe essere Kristoffersen.











