DIRETTA/ Salernitana Genoa (risultato 1-1) video streaming tv: Retegui ci riprova (21 gennaio 2024)

DIRETTA SALERNITANA GENOA (RISULTATO 1-1): RETEGUI CI RIPROVA

Frendrup alla mezz’ora diventa il primo ammonito della partita dopo un fallo su Bradaric, quindi al 34′ l’asse del gol genoano ci riprova, cross di Badelj per la testa di Retegui, ma stavolta Ochoa riesce a neutralizzare in due tempi. La Salernitana chiude in attacco la prima frazione di gioco ma Martinez fa buona guardia su un paio di cross di Candreva, viene ammonito Badelj prima dell’intervallo, con le squadre che rientrano negli spogliatoi col risultato ancora sull’1-1. (agg. di Fabio Belli)

SALERNITANA GENOA STREAMIG VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Salernitana Genoa sarà visibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming online Dazn, avendo quest’ultima i diritti per tutta la Serie A. Anche Sky manderà in onda questa diretta sui suoi canali Sport dal 201 in poi.

MARTEGANI, POI RETEGUI!

Pronti, via e già al 2′ la Salernitana trova il gol del vantaggio grazie a Martegani, che si avventa su un cross basso e teso di Bradaric e insacca l’1-0. Il Genoa prova a reagire subito con una gran botta di Malinovskyi ma comunque i Grifoni riescono a trovare il pareggio al 13′: pareggia Retegui, potente conclusione indirizzata sul primo palo sfruttando un assist ben calibrato di Badelj. Al 20′ Pierozzi compie un salvataggio provvidenziale per la Salernitana, evitando la conclusione di Spence che era stato servito da Gudmundsson. Si rivede in avanti la Salernitana al 24′, gran sinistro di Candreva che non inquadra di poco lo specchio della porta. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci tuffiamo nella diretta di Salernitana Genoa ricordando che i cinque incontri precedenti presentano un confronto equilibrato, con due vittorie per ciascuna squadra e un pareggio. Nella partita di andata, Gudmundsson fu l’uomo capace di decidere la partita, ma la Salernitana ha ottenuto vittorie in entrambi i precedenti disputati all’Arechi. È importante notare che, per la squadra di Pippo Inzaghi, nelle ultime dieci partite giocate nel proprio stadio è stato registrato solo un successo. D’altra parte, il Genoa è imbattuto da cinque partite, anche se la serie ha portato a un solo successo.

Questo dato assume rilevanza, considerando che il Genoa condivide tale risultato solo con Inter, Juve e Milan. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali, poi via alla diretta di Salernitana Genoa! SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomer, Lovato, Bradaric; Basic, Maggiore, Martegani; Candreva, Tchaouna; Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi GENOA (3-5-2): J. Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Spence, Strootman, Badelj, Malinovskyi, Frendrup; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino (agg. di Fabio Belli)

SALERNITANA GENOA: DELICATA PER LA SALVEZZA!

L’attesissima diretta di Salernitana Genoa, in programma oggi 21 gennaio 2024 alle ore 18 e valido per la Serie A, si preannuncia come una partita cruciale per entrambe le squadre. La Salernitana, attualmente in zona retrocessione, cercherà disperatamente i tre punti per rafforzare la propria posizione in classifica e dare nuova linfa alla lotta per la salvezza. Questo scontro rappresenta un’opportunità preziosa per la squadra campana, ma il Genoa, forte di una stagione finora positiva, si prospetta come un avversario tutt’altro che agevole. La Salernitana, guidata dal tecnico Inzaghi, ha la necessità impellente di accumulare punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica. La sfida contro il Genoa diventa quindi un banco di prova significativo per misurare la reale forza della squadra e individuare gli elementi chiave da potenziare nel mercato di gennaio. La tattica adottata e la performance dei singoli giocatori saranno sotto l’attenzione costante degli appassionati, mentre la pressione per ottenere un risultato positivo sarà palpabile in ogni azione.

Dall’altra parte, il Genoa, pur avendo già accumulato punti preziosi nella lotta per la salvezza, non può permettersi di abbassare la guardia. La squadra guidata da mister Gilardino vorrà confermare la propria solidità difensiva e l’efficacia in fase offensiva contro una Salernitana affamata di punti. La capacità di capitalizzare le opportunità in attacco e mantenere la concentrazione in difesa saranno elementi fondamentali per il Genoa nell’obiettivo di portare a casa punti importanti per consolidare la propria posizione di classifica. La partita promette quindi emozioni e colpi di scena, con due squadre determinate a lottare per i tre punti, ciascuna con i propri obiettivi e ambizioni stagionali. Gli spettatori possono aspettarsi un confronto avvincente, in cui la posta in palio è alta per entrambe le contendenti.

SALERNITANA GENOA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Genoa Salernitana, in programma oggi alle ore 18 per la Serie A, promette emozioni e tatticismi interessanti. La Salernitana, che opta per il consolidato modulo 4-2-3-1, sembra affidarsi alle doti creative di Candreva nel ruolo di trequartista. Il talento del centrocampista potrebbe rivelarsi cruciale nel plasmare le azioni offensive e, al contempo, rappresentare una minaccia diretta in zona gol. Legowski, schierato nella mediana, sarà fondamentale nel garantire equilibrio e quantità al reparto centrale, contribuendo sia in fase di contenimento che di costruzione del gioco.

Da parte del Genoa, il modulo 3-5-2 evidenzia una predisposizione all’equilibrio tattico e alla versatilità in campo. Gudmundsson, posizionato strategicamente all’interno del reparto offensivo, è un giocatore da tenere d’occhio. Le sue capacità tecniche e la capacità di mettere sotto pressione la difesa avversaria potrebbero rivelarsi decisive. In difesa, Martinez guiderà il trio difensivo, cercando di garantire solidità e protezione alla porta. Entrambe le squadre saranno chiamate a gestire con intelligenza le fasi di gioco, sfruttando al meglio le risorse a disposizione. Il confronto tra Candreva e Gudmundsson, unito alle dinamiche tattiche proposte dai rispettivi allenatori, renderà la partita avvincente e imprevedibile. La posta in palio è importante per entrambe le squadre, e ciò potrebbe tradursi in un match aperto, caratterizzato da un gioco offensivo e da strategie mirate a conquistare i tre punti.

SALERNITANA GENOA, LE QUOTE

Per chiunque volesse scommettere in maniera responsabile sulla diretta di Salernitana Genoa, sappiate che il sito Eurobet mette a disposizione delle quote maggiorate: la vittoria della squadra di casa viene data a 3,5. Mentre il pareggio contraddistinto dal segno X viene dato a 3,10 mentre la vittoria del Genoa a 2,20.











