Diretta Salernitana Hoffenheim/ Streaming video tv: amichevole internazionale

DIRETTA SALERNITANA HOFFENHEIM: TEST DI LIVELLO PER I CAMPANI!

Salernitana Hoffenheim, in diretta alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 16 luglio 2022, si gioca presso il Kitzbühel Stadion naturalmente di Kitzbühel, celeberrima località alpina dell’Austria nel corso del ritiro dei campani oltre confine. Sede dunque celebre per questa partita amichevole di sapore internazionale per la Salernitana di Davide Nicola: dopo il perentorio 9-0 inflitto allo Jenbach nella prima uscita stagionale, i campani affrontano una formazione che si è piazzata al nono posto nell’ultima Bundesliga e naturalmente potrà dare indicazioni molto più significative a mister Nicola, come d’altronde già in occasione del pareggio per 0-0 contro lo Schalke 04.

Le indicazioni che potranno emergere dalla diretta di Salernitana Hoffenheim saranno interessanti e serviranno molto ai campani, in vista di un campionato suo modo storico, dal momento che nello scorso maggio la Salernitana per la prima volta ha conquistato la salvezza nella massima categoria, grazie alla rimonta guidata dallo “specialista” Nicola. Adesso l’obiettivo è quello di vivere un campionato migliore fin dal principio: che cosa ci dirà verso questo obiettivo la diretta di Salernitana Hoffenheim?

DIRETTA SALERNITANA HOFFENHEIM STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Salernitana Hoffenheim non sarà garantita da emittenti televisive italiane e non dovrebbe esserci nemmeno una diretta streaming video dell’amichevole. Come principale punto di riferimento potremmo quindi indicare naturalmente i siti Internet più i profili social ufficiali delle due società, in particolare quelli della Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA HOFFENHEIM

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Hoffenheim, con tutte le cautele del caso, ci dicono che per la Salernitana potremmo disegnare un modulo 3-5-2 con Fiorillo in porta; difesa a tre davanti a lui con Motoc, Radovanovic e Fazio; folto centrocampo a cinque con Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, M. Coulibaly e Jaroszynski; infine la stuzzicante coppia d’attacco con Ribery e Simy.

Per l’Hoffenheim potremmo invece disegnare il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Baumann in porta; i quattro difensori Akpoguma, Vogt, Posch e Raum; il terzetto di centrocampo con Stiller, Samassékou e Baumgartner; il tridente d’attacco formato infine da Skov, Kramaric e Bruun Larsen.











