Diretta Salernitana Inter/ Streaming video tv: testacoda all’Arechi (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA INTER: RISULTATO SCONTATO…

Salernitana Inter, in diretta venerdì 17 dicembre alle ore 20:45 dallo stadio Arechi di Salerno, sarà valida per la diciottesima giornata di Serie A. La Salernitana è reduce dalla sconfitta dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina, con il pesante passivo di 4-0. La squadra di Stefano Colantuono, è in forte crisi, avendo conseguito un solo punto nelle ultime cinque gare di campionato, pareggiando 1-1 nello scontro diretto contro il Cagliari. Gli amaranto occupano in pianta stabile l’ultima posizione di classifica con 8 punti, e il calendario complicato non ha aiutato la squadra campana. La Salernitana ha infatti affrontato Juventus, Milan e Fiorentina.

Probabili formazioni Salernitana Inter/ Quote: il duello in porta Belec vs Handanovic

L’Inter è reduce dalla brillante vittoria contro il Cagliari di domenica scorsa, in cui i nerazzurri si sono imposti con un ampio 4-0. Grazie al pareggio del Milan e alla sconfitta del Napoli, i nerazzurri si sono portati al comando della classifica con 40 punti. La squadra di Simone Inzaghi ha il miglior attacco del campionato, con 43 gol all’attivo, e si troverà di fronte alla peggior difesa della Serie A, con la Salernitana che ha subito 37 reti. L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 1999, nel campionato di Serie A. In quell’occasione, la Salernitana batté l’Inter all’Arechi, con il punteggio di 2-0.

Pronostico Salernitana Inter/ Mazzola: “Il segreto di Inzaghi è…” (esclusiva)

SALERNITANA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Salernitana Inter di Serie A sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che può trasmettere l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A, di cui 7 in esclusiva. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati alla visione.

Probabili formazioni Salernitana Inter/ Diretta tv: Sanchez insidia Lautaro (Serie A)

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA INTER

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Salernitana Inter, le quali prenderanno parte alla gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A. L’allenatore amaranto, Stefano Colantuono, potrebbe proporre il tridente formato da Ribery, Simy e Bonazzoli. A centrocampo possibile ritorno dal primo minuto di Di Tacchio, dopo la panchina dello scorso turno. Con il modulo 4-3-3, questa la probabile formazione titolare della Salernitana: Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Bonazzoli, Simy, Ribery.

In casa Inter, il tecnico Simone Inzaghi, dovrebbe riproporre la coppia d’attacco Lautaro Martinez-Dzeko, con il bosniaco lasciato a riposo nella partita giocata contro il Cagliari, in panchina andrebbe Sanchez. Per il resto, confermata la squadra vincente contro i sardi. Quindi modulo 3-5-2, con la seguente formazione: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Salernitana Inter di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembra molto difficile vedere un successo degli amaranto, infatti la vittoria della Salernitana, abbinata al segno 1, è quotata 12.00. L’eventuale pareggio, con segno X, viene proposto a 7.00. I favori dei pronostici sono tutti dalla parte dell’Inter, con il segno 2, quotato 1.22.

© RIPRODUZIONE RISERVATA