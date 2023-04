DIRETTA/ Salernitana Inter video streaming tv: storia (quasi) a senso unico

DIRETTA SALERNITANA INTER: TESTA A TESTA

La diretta di Salernitana Inter aprirà le danze della ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Campani che arrivano da ben quattro pareggi consecutivi ed Inter con tre sconfitte consecutive in campionato con l’unica gioia, il pareggio che è valsa la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, contro il Porto. Spulciando l’archivio storico delle due formazioni, le due squadre si sono affrontate ben 5 volte. Inter che ha avuto la meglio in 4 occasioni con la Salernitana vincente soltanto nel 1999 con il risultato di 2-0. Le due formazioni si sono affrontate solamente nel campionato di Serie A ed il primo scontro è avvenuto nel 1998 con i nerazzurri vincitori a San Siro con il risultato di 2-1. Nel 1999 la vittoria della Salernitana, nonché unica al momento.

Nel 2021, dopo vent’anni dall’ultima volta, le due formazioni ritornano ad affrontarsi all’interno di un rettangolo di gioco verde ed è l’Inter ad avere la meglio, allo stadio Arechi, con il sonoro risultato di 0-5. Ciò che succede nella gara di ritorno ha dell’incredibile, con l’Inter che si ripete nuovamente con lo stesso risultato; questa volta allo stadio San Siro con la tripletta di Lautaro Martinez e la doppietta di Edin Dzeko. Nella gara di andata dell’odierno campionato l’Inter si è imposta con il risultato di 2-0, assegno ancora Lautaro Martinez e Nicolò Barella. (Marco Genduso)

SALERNITANA INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Salernitana Inter sarà visibile in esclusiva su Dazn, piattaforma che detiene i diritti della Serie A. Per usufruire del servizio sarà necessario avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile, in base alle proprie esigenze. Inoltre, pagando un supplemento, sarà possibile assistere al match su Sky sul canale Zona Dazn.

La visione della diretta Salernitana Inter è inoltre trasmessa in streaming video sull’app di Dazn attraverso smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato tra cui anche console.

PAULO SOUSA OSPITA I NERAZZURRI DI INZAGHI

La diretta Salernitana Inter, partita in programma venerdì 7 aprile alle ore 17:00, racconta di due squadre che non vincono da più di un mese. I granata arrivano infatti da ben quattro pareggi consecutivi co Sampdoria, Milan, Bologna e il più recente contro lo Spezia, terminato 1-1. I nerazzurri invece hanno fatto anche peggio nonostante si trovino al quarto posto con 22 punti in più della Salernitana. I ragazzi di Inzaghi hanno infatti perso con Spezia Juventus e Fiorentina in campionato per poi pareggiare con gli stessi bianconeri anche in Coppa Italia. Da contare invece come vittoria lo 0-0 di Oporto visto che è valso il passaggio del turno.

La Salernitana è tornata a vincere in casa di recente dopo quattro mesi di pareggi e sconfitte. Infatti il 2-1 inflitto al Monza è stata la vittoria scacciacrisi dopo che l’ultimo sorriso tra le mura amiche era arrivato il 22 ottobre nell’1-0 contro lo Spezia. Prosegue invece il periodo complicato dei nerazzurri in trasferta con le due sconfitte di fila con Spezia e Bologna che hanno peggiorato la media punti di Inzaghi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Inter vedono i campani schierarsi col 3-4-2-1 disegnato da Paulo Sousa. In porta Ochoa, pacchetto arretrato formato da Gyomber, Daniliuc e Pirola. Sambia e Bradaric i due esterni mentre Maggiore e Coulibaly agiranno da interni di centrocampo. Candreva e Dia saranno invece i due trequartisti dietro l’ex Milan Piatek.

Inzaghi non cambia e conferma il 3-5-2. Tra i pali Onana, difesa con Darmian, Acerbi e Bastoni; Linea centrale formata da Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Dimarco a chiudere il quintetto che avrà il compito di difendere le sortite offensive della Salernitana e di supportare la coppia Lautaro-Lukaku, tandem scelto per la trasferta dell’Arechi.











