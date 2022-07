Diretta Salernitana Jenbach/ Streaming video tv: prima amichevole!

DIRETTA SALERNITANA JENBACH: TORNANO IN CAMPO I GRANATA!

Salernitana Jenbach si gioca in diretta dal Jenbach Stadion, venerdì 8 luglio: da valutare l’orario della partita amichevole, perché la società granata non ha ancora ufficializzato in tal senso il programma. Resta comunque il fatto che la Salernitana apre oggi la sua estate 2022: la squadra è stata nuovamente affidata Davide Nicola che, arrivato a campionato in corso per sostituire Fabrizio Castori, ancora una volta ha compiuto un miracolo dei suoi ed è riuscito a salvare i campani, che sembravano destinati alla retrocessione e invece, con un grande rush finale, hanno messo alle spalle Genoa e Cagliari.

Adesso per la nuova Salernitana si apre ovviamente la stagione della conferma: bisognerà vedere se l’ippocampo sarà in grado di ripetersi, cosa che può essere sempre la più difficile anche perché, quasi certamente, la rosa che ha compiuto l’impresa sportiva sarà pesantemente modificata. Bisognerà vedere come una società che ha già dato l’addio a Walter Sabatini (a sorpresa) ricostruirà per andare a caccia della seconda salvezza consecutiva; nel frattempo però noi dobbiamo parlare della diretta di Salernitana Jenbach, e allora mentre aspettiamo che questa amichevole si giochi proviamo a tracciarne le probabili formazioni.

DIRETTA SALERNITANA JENBACH STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Salernitana Jenbach: la partita amichevole della squadra granata non sarà fornita sui canali della nostra televisione, né sarà possibile assistere a questo match con una diretta streaming video. Per le informazioni utili potete comunque consultare le pagine che la società campana mette a disposizione sui social network: in particolare consigliamo gli account che sono presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JENBACH

Aspettando che il calciomercato entri nel vivo, per la diretta Salernitana Jenbach possiamo ipotizzare che Davide Nicola voglia schierare l’ippocampo con un 3-4-1-2: naturalmente restano da stabilire i titolari perché nella prima amichevole tutta la rosa a disposizione sarà valutata, e dunque possiamo solo fare delle ipotesi. In porta per esempio potremmo vedere Micai, rientrato dal prestito alla Reggina; davanti a lui una difesa comandata da Bogdan, con Valerio Mantovani e Jaroszynski che potrebbero iniziare il match per poi dare spazio a Veseli e gli altri.

Sulle corsie laterali possono correre Mirko Esposito a destra e Sanasi Sy a sinistra, oppure soluzioni maggiormente offensive in Kechrida e Francesco Orlando. Nel settore nevralgico del campo le due maglie potrebbero andare a Bohinen, rivelazione della passata stagione, e Lassana Coulibaly senza dimenticarsi del 2001 Iannoni rientrato dal prestito; Boultam punta un posto sulla trequarti, davanti invece possibile vedere la coppia Vergani-Kristoffersen con Mikael e il cavallo di ritorno Simy che potrebbero a questo punto giocare nel secondo tempo.











