Diretta Salernitana Juve Stabia/ Streaming video DAZN: derby delicato (Serie B)

Salernitana Juve Stabia, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno, è il delicato derby campano che si gioca alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 3 luglio 2020, per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Ci avviciniamo a Salernitana Juve Stabia con due squadre in posizioni di classifica piuttosto differenti. La Salernitana con 44 punti sarebbe ad oggi qualificata ai playoff grazie a un prezioso ottavo posto inseguito però da tantissime squadre che sono vicine a quella di Ventura: per difenderlo, sarà necessario fare meglio di uno stentato e sofferto pareggio casalingo con la Cremonese come lunedì sera. La Juve Stabia invece arriva dalla sconfitta di Benevento, di per sé più che comprensibile, che però ha confermato tutte le difficoltà delle Vespe in questa ripartenza: la classifica con appena 36 punti di certo non sorride e ora il rischio retrocessione si è fatto più concreto – ad oggi gli stabiesi sarebbero l’ultima squadra salva senza dover passare dai playout, ma la posizione è davvero critica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Juve Stabia non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVE STABIA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Salernitana Juve Stabia, almeno un cambio sarà obbligato per Ventura, dal momento che Lombardi è squalificato. Nel 4-4-2 ecco dunque Micai in porta; Karo, Migliorini, Jaroszynski e Lopez possibili titolari in difesa se verrà confermato l’assetto a quattro; a centrocampo potrebbero agire dal primo minuto Akpa Akpro, Dziczek, Di Tacchio e Maistro; in attacco è più alto il rischio turnover con Jallow, Djuric, Giannetti, Gondo e Cerci in lotta per appena due posti. Quanto alla Juve Stabia, chi ha fatto tutto sommato bene a Benevento dovrebbe essere confermato. Non ci attendiamo allora eccessivi cambiamenti rispetto a quel 4-3-1-2 di partenza con Provedel in porta; Vitiello, Tonucci, Fazio ed Elia in difesa; Calvano, Calò e Mallamo a centrocampo; Di Mariano in appoggio alle due punte Forte e Canotto.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Salernitana Juve Stabia, secondo le quote dell’agenzia Snai, vede chiaramente favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 2,05, mentre poi si sale a 3,15 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,80 volte la posta in palio in caso di vittoria della Juve Stabia (segno 2).



