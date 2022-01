Diretta Salernitana Lazio/ Streaming video tv: Sarri cerca il riscatto (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA LAZIO: BIANCOCELESTI A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA DEL 2022

Salernitana Lazio, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno, sabato 15 gennaio alle ore 18:00, sarà valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. La Salernitana è reduce dal colpo esterno messo a segno sul campo del Verona, dove si è imposta con il punteggio di 1-2. La formazione allenata da Stefano Colantuono ha conseguito quindi la terza vittoria in campionato, ponendo fine alla striscia di sconfitte consecutive che durava da quattro turni. I campani restano in ultima posizione di classifica, ma tornano a sperare nella salvezza, distante soli 6 punti.

La Lazio arriva alla sfida dell’Arechi, dopo la sconfitta subita a San Siro contro l’Inter, con il risultato finale di 2-1. La squadra di Maurizio Sarri è a caccia dei tre punti che mancano dallo scorso 22 dicembre, in occasione della vittoria sul Venezia. Un successo farebbe restare i biancocelesti in zona-Europa, con la sesta posizione condivisa con Fiorentina e Roma a 32 punti. Nella partita di andata, disputata allo stadio Olimpico di Roma lo scorso 7 novembre, la Lazio si è imposta con un secco 3-0. In gol Immobile, Pedro e Luis Alberto.

DIRETTA SALERNITANA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Salernitana Lazio di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA LAZIO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Salernitana Lazio: le squadre si affronteranno nella gara valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. L’allenatore dei granata, Stefano Colantuono, potrà contare sul rientrante Ribery. In attacco, possibile conferma per Djuric e Gondo. Con il modulo 4-3-1-2, questa la probabile formazione titolare della Salernitana: Fiorillo; Zortea, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, Obi; Ribery; Djuric, Bonazzoli.

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, risponderà con il consueto modulo 4-3-3. A centrocampo potrebbe tornare dal primo minuto Luis Alberto, dopo la panchina contro l’Inter. In attacco Zaccagni insidia Felipe Anderson per una maglia da titolare. Ecco la probabile formazione titolare dei biancocelesti: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Salernitana Lazio di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembra difficile il successo dei granata, infatti la vittoria della Salernitana, abbinata al segno 1, è quotata 6.75. L’eventuale pareggio tra le due squadre, proposto con segno X, ha una quota di 4.50. I favori dei pronostici sono dalla parte della Lazio, con il segno 2, quotato 1.45.



