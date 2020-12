Diretta/ Salernitana Lecce (Serie B) streaming video DAZN: scontro al vertice

LECCEDIRETTA SALERNITANA LECCE: SFIDA SPETTACOLARE!

Salernitana Lecce, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno e in programma martedì 15 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Scontro al vertice del torneo cadetto e sfida che può essere considerata senza ombra di dubbio il big match di questo turno infrasettimanale. La Salernitana resta capolista solitaria del campionato, ma è reduce da quella che è stata probabilmente la prestazione meno convincente di questo ottimo avvio di stagione: tris subito in casa del Brescia con la squadra di Castori che è venuta meno alla sua proverbiale solidità. La Spal ha perso e non ha piazzato il sorpasso in vetta, si è avvicinato l’Empoli a -2 e a 3 lunghezze di distanza ci sono il Frosinone e Lecce, che hanno pareggiato nello scontro di sabato scorso. I salentini contro i ciociari hanno visto sfumare la vittoria all’88’, è stato il secondo pareggio consecutivo interno, sempre col punteggio di 2-2 dopo quello contro il Venezia. Fase del calendario dura per il Lecce ma la formazione di Corini è imbattuta da 8 partite di campionato e arriva a Salerno con la voglia di sconvolgere definitivamente le gerarchie del campionato.

DIRETTA SALERNITANA LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Lecce non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, come di consueto quando si parla del campionato di Serie B con l’eccezione dell’anticipo; la partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA LECCE

Le probabili formazioni di Salernitana Lecce, sfida che andrà in scena presso lo stadio Arechi di Salerno. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabrizio Castori con un 4-4-2: Belec, Casasola, Gyomber, Aya, Lopez, Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli, Djuric, Tutino. Gli ospiti guidati in panchina da Eugenio Corini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3: Gabriel, Lucioni, Meccariello, Paganini, Mancosu, Coda, Adjapong, Stepinskj, Zuta, Henderson, Tachtsidis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Salernitana e Lecce, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.15, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.50, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.15.



