DIRETTA SALERNITANA MANTOVA, GARA SALVEZZA

Entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per non retrocedere in questa diretta Salernitana Mantova. La gara andrà in scena domenica 4 maggio 2025 alle ore 15:00 in un match che si promette infuocato all’Archi.

La Salernitana è attualmente 18esima dunque retrocessa in Serie C, ma non è ancora detta l’ultima parola. Detto ciò serviranno assolutamente i tre punti, come successo contro Sudtirol e Cesena e a differenza del ko con lo Spezia.

Il Mantova si gode i due punti di vantaggio sulla Reggiana anche se è ancora tutto da decidere. I biancorossi però hanno avuto uno slancio importante nella sfida contro il Cesena, terminata 3-0 con gol di Fiori, Bragantini e Debenedetti.

DOVE VEDERE DIRETTA SALERNITANA MANTOVA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Salernitana Mantova? Allora collegatevi su DAZN all’orario di inizio partita. Per la diretta streaming video invece avrete due possibilità vale a dire il sito oppure l’applicazione di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MANTOVA

La Salernitana si disporrà secondo il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Christensen, protetto da Stojanovic, Ferrari, Lochoshvili e Ghiglione. In mediana Zuccon e Amatucci con Soriano, Verde e Cerri sulla trequarti dietro a Tongya.

Il Mantova preferisce l’assetto tattico con 4-2-3-1. In porta Festa, difeso da Radaelli, Brignani, Cella e Bani con Trimboli e Burrai nella zona nevralgica del campo. I trequartisti saranno Galuppini, Mancuso e Fiori con Mensah centravanti.

QUOTE SALERNITANA MANTOVA

La Salernitana è favorita a 2.05 per la vittoria di questa partita contro i 3.90 del Mantova e la X del 3.20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05.

