Diretta/ Salernitana Milan, streaming video tv: Inzaghi sfida i rossoneri (Serie A, 22 dicembre 2023)

DIRETTA SALERNITANA MILAN, SFIDA ROMANTICA ALL’ARECHI

La diretta Salernitana Milan, in programma venerdì 22 dicembre alle ore 20:45, racconta della 17esima giornata di Serie A. Continua il periodo nero dei granata che con il 4-1 subito in rimonta dall’Atalanta hanno messo a referto la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Fiorentina e Bologna. Un calendario non semplice quello dei campani che però cominciano ad essere obbligati a collezionare punti per tentare di smuoversi dall’ultimo posto.

Probabili formazioni Salernitana Milan/ Quote, Pioli cambia qualcosa in mezzo? (Serie A, 22 dicembre 2023)

I rossoneri, dopo l’eliminazione dalla Champions League e la conseguente retrocessione in Europa League, hanno risposto presente in campionato battendo per 3-0 il Monza con le reti di Reijnders, Simic e Okafor. Tra novembre e dicembre, il Milan ha vinto contro Fiorentina e Frosinone mentre ha perso con Udinese e Atalanta, pareggiando in trasferta con il Lecce considerando solo le partite disputate in Serie A.

Probabili formazioni Salernitana Milan/ Diretta tv: che emergenza per Pioli! (Serie A, 21 dicembre 2023)

SALERNITANA MILAN, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Salernitana Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Salernitana Milan sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

Diretta/ Atalanta Salernitana (risultato finale 4-1): De Ketelaere e Miranchuk! (18 dicembre 2023)

SALERNITANA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Salernitana Milan vedono la squadra di casa scendere in campo con il 4-3-2-1. In porta Costil, difesa a quattro per Inzaghi con Mazzocchi, Gyomber, Pirola e Bradaric. Le mezzali saranno Bohinen e Legowski con Coulibaly regista. La coppia di trequartisti Candreva-Dia supporterà Ikwuemesi.

Il Milan risponde con il modulo 4-3-3. Tar i pali Maignan, qualche metro più avanti ca saranno Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez che torna nella sua posizione dopo le gare da difensore centrale. A centrocampo Loftus-Cheek, Bennacer e Reijnders mentre in attacco confermato il trio Pulisic, Giroud e Leao.

SALERNITANA MILAN, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Salernitana Milan danno favorita la squadra ospite a 1.44. Secondo bet365, l’1 vale invece 7.50 mentre la X relativa al pareggio a 1.44.

Ci si aspetta una gara con almeno tre reti dato che l’Over 2.5 è a 1.70 mentre l’Under è più alto, a 2.10. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1.87 e 1.82.











© RIPRODUZIONE RISERVATA