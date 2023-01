Diretta/ Salernitana Milan streaming video tv: Pioli all’inseguimento (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA MILAN: ROSSONERI SUPER FAVORITI!

Salernitana Milan, in diretta mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Pioli all’inseguimento nella nuova parte di stagione, il Milan ha chiuso prima della sosta da solo al secondo posto ma a -8 sul Napoli dopo la vittoria all’ultimo respiro sulla Fiorentina, con i campioni d’Italia in carica che hanno perso qualche punto di troppo pur essendo la migliore delle inseguitrici dei partenopei.

Ha chiuso il 2022 con due sconfitte consecutive invece la Salernitana, che ha ceduto nella doppia trasferta contro Fiorentina e Monza restando comunque a metà classifica a quota 17 punti, a +10 rispetto alla zona retrocessione. Il 19 febbraio scorso è terminato con un pareggio per 2-2 l’ultimo precedente allo stadio Arechi tra le due squadre. Il 20 settembre 1998 il Milan ha vinto 1-2 in casa dei granata campani.

SALERNITANA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Salernitana e Milan? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 16^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Milan, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Davide Nicola schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fiorillo; Lovato, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Radovanovic, Vlihena, Bradaric; Dia, Piatek. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Rebic.

SALERNITANA MILAN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.











