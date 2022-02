DIRETTA SALERNITANA MILAN/ Video streaming tv: Nicola, debutto contro la capolista

DIRETTA SALERNITANA MILAN: GLI ALLENATORI

La diretta di Salernitana Milan sancirà il debutto sulla panchina granata di Davide Nicola che in settimana ha preso il posto di Stefano Colantuono dopo un lungo ballottaggio con Andrea Pirlo. Nicola è un tecnico che ha già dimostrato di saper compiere “miracoli” in zona retrocessione, abile sempre a far dare il massimo ai suoi e in grado di una salvezza decisamente storica con la maglia del Crotone alcuni anni fa. Si schiera solitamente con un 4-4-2 lineare allenando una squadra che non rinuncia mai a giocare anche contro avversari decisamente più forti. In grado di far fare il salto di qualità alla squadra arriva in un momento disperato e se si dovesse salvare compirebbe veramente un’impresa.

Probabili formazioni Salernitana Milan/ Quote: dubbi per Pioli (Serie A)

Dall’altra parte c’è Stefano Pioli che è all’apice della sua carriera dopo che prima di arrivare in rossonero aveva alternato cose buone ad altre che lo erano decisamente meno. Oggi è considerato uno dei migliori tecnici della Serie A soprattutto perché ha dimostrato di saper trarre il meglio dai suoi giocatori, mettendoli nelle condizioni giuste per trovare una crescita costante. Chi vincerà? (Matteo Fantozzi)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN/ Diretta tv: Giroud sarà ancora titolare

DIRETTA SALERNITANA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tra Salernitana Milan si gioca oggi, sabato 19 febbraio, a partire dalle 20:45. Dove sarà possibile seguire lo streaming della sfida di Serie A? Il match verrà trasmesso da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, ma non soltanto. Si potrà infatti vedere anche su Sky Sport Calcio al canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. Inoltre sarà possibile vedere la sfida in streaming video. Se si è in possesso di abbonamento Dazn, si potrà accedere alla piattaforma tramite tablet o smartphone, mentre si potrà vedere anche su Sky Go, piattaforma streaming di Sky.

Davide Nicola nuovo allenatore Salernitana/ Ufficialità dopo esonero di Colantuono

SCUDETTO E SALVEZZA

La diretta di Salernitana Milan vi attende a partire dalle 20:45 di oggi, sabato 19 febbraio. La gara, valida per la 26esima giornata di Serie A, vedrà contrapposte due squadre che al momento occupano gli estremi della classifica. Il Milan, infatti, è primo a 55 punti ottenuti in 25 match mentre la Salernitana occupa l’ultima posizione con soli 13 punti ma due gare ancora da recuperare.

Dopo aver battuto la Sampdoria nell’ultimo turno, i rossoneri hanno superato in classifica l’Inter, fermata dal Napoli sul pari. Buon momento della squadra di Pioli, che ora vuole bissare il successo per mantenere la vetta della classifica. La Salernitana ha invece da poco cambiato guida tecnica: esonerato Colantuono, al suo posto è arrivato Davide Nicola. Due pareggi per i granata negli ultimi due turni, contro Spezia e Genoa. Mentre i rossoneri si giocano lo scudetto, i campani vogliono ottenere punti per sperare nella salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN

Scopriamo le probabili formazioni della diretta Salernitana Milan. Il neo tecnico granata Nicola dovrebbe puntare sul 4-2-3-1. In porta spazio a Sepe mentre in difesa dovrebbero agire Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri. In linea mediana dovrebbero esserci Emerson e Coulibaly L. mentre sulla trequarti, alle spalle di Djuric, spazio a Verdi, Bonazzoli e Kastanos. Nicola non avrà a disposizione gli infortunati Coulibaly, Ruggeri e Schiavone. Per il Milan Pioli dovrebbe puntare su un modulo speculare a quello granata. In porta Maignan, mentre in difesa linea a 4 con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni e Tomori-Romagnoli centrali. Mediana a due con Tonali e Bennacer mentre sulla trequarti dovremmo vedere Messias, Brahim Diaz e Leao, alle spalle di Giroud. I rossoneri dovranno fare a meno di Gabbia, Ibrahimovic e Kjaer.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, L. Coulibaly; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cosa ci dicono le quote per la diretta di Salernitana Milan? Come dimostra anche la classifica, tra le due squadre – almeno sulla rosa – sembra non esserci storia. Strafavoriti, infatti, i rossoneri, nonostante scendano in campo in trasferta. La vittoria della squadra di Pioli è infatti data a 1.33 da Snai. Improbabile, per i bookmakers, anche il pareggio, quotato a 5.25. L’1 della Salernitana viene invece dato a 9, una quota incredibilmente alta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA