DIRETTA SALERNITANA MODENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla nostra classica rubrica sulle statisitche, per un approccio più scientifico alla diretta di Salernitana Modena. Due squadre che potrebbero davvero darsi del filo da torcere e quindi regalare spettacolo. Ma andiamo per gradi partendo proprio dalla formazione di casa che in questo momento è la seconda peggior difesa del campionato con 0,7 gol subiti ogni novanta minuti e poi in attacco abbiamo solo 0,6 reti. Il peggior dato di questo campionato. La squadra subisce poi molte reti in situazioni di palla ferma abbiamo infatti il 18% di reti che arrivano quando il apllone parte da fermo. Invece il Modena sta trovando molta fatica a segnare poiché nelle ultiem cinque partite il dato è rimasto fermo a 0,8.

Diretta Parma Torino/ Streaming video tv: i ducali avrebbero bisogno di una vittoria! (Serie A, 8 marzo 2025)

Nonostante la squadra provi almeno 5 tiri nello specchio a partita. Ma sono tiri con un basso valore di xG, il picco di questo campione di partite infatti si ritrova in un 0,2 per un tiro dalla media distanza. Potrebbe essere una partita da X infatti i principali bookmakers mettono questa partita con questo segno al 39%. Perciò attenzione ai possibili risvolti dle match, li vedremo tutti insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Salernitana Modena. Il fischio di inizio sta per cominciare e noi non vogliamo assolutamente perdercelo. Si parte! (agg. Gianamrco Mannara)

Diretta Cremonese Catanzaro/ Streaming video tv: sfida in alta classifica (Serie B, 8 marzo 2025)

Diretta Salernitana Modena, dove seguire la partita

Seguire la diretta Salernitana Modena dello Stadio Arechi sarà possibile allacciandosi ai canali Dazn o Dazn1 o in alternativa collegandosi alla piattaforma di diretta streaming video di Dazn

I campani vogliono uscire dalla crisi

La diretta Salernitana Modena andrà in scena alle 15.00 propone la sfida tra due squadre con grandi aspettative ad inizio stagione ma che hanno avuto poi due stagioni molto diverse ma entrambe ricche di alti e bassi, i padroni di casa erano appena retrocessi dalla Serie A e ci si aspettava potessero puntare a una promozione immediata invece sono nella zona calda in fondo alla classifica al 19° posto con 26 punti, si presentano alla partita dopo la sconfitta 2-0 in casa del Cesena.

Diretta Trapani Monopoli/ Streaming video e tv: il Gabbiano rivuole il secondo posto! (Serie C, 8 marzo 2025)

Gli ospiti invece non stanno riuscendo a centrare i playoff come era auspicato ma non sono a rischio per il prossimo anno, con 35 punti sono al 10° posto in classifica e arrivano alla partita dopo il pareggio per 1-1 contro il Cosenza

Salernitana Modena, probabili ventidue in campo

Per la diretta Salernitana Modena i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2 di mister Roberto Breda con Christensen in porta, Bronn, Ferrari e Lochoshvili i tre difensori centrali, Ghiglione e Corazza sulle fasce, Zuccon, Amatucci e Soriano in mezzo al campo e davanti la coppia d’attacco Cerri e Verde. Gli ospiti potrebbero rispondere venendo schierati a specchio con un 3-5-2 dal tecnico Paolo Mandelli con Gagno tra i pali, Cauz, Zaro e Dellavalle come linea difensiva, Idrissi e Duca gli esterni con Santoro, Gerli e Palumbo a completare il centrocampo, Defrel e Caso come coppia di riferimento in attacco

Scommessa Salernitana Modena, quote e possibile esito finale

La diretta Salernitana Modena è una sfida difficile da pronosticare in quanto nonostante l’enorme differenza di posizione in classifica tra le due squadre la squadra di casa ha un’ottima rosa e ha bisogno di punti per cercare di uscire dalla zona retrocessione, allo stesso tempo però i campani sono una delle peggiori difese della competizione e questo potrebbe favorire gli ospiti nel portare a casa il risultato .

Dando uno sguardo a Sisal possiamo vedere che il risultato più probabile è la vittoria della Salernitana con una quota di 2.20, la quota più alta invece è affidata alla vittoria del Modena pari a 3.20 mentre il pareggio è quotato 3.15