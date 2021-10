DIRETTA SALERNITANA NAPOLI/ Video streaming tv: la storia del derby campano

DIRETTA SALERNITANA NAPOLI: LA STORIA

La diretta di Salernitana Napoli è comprensibilmente molto attesa, dal momento che il derby campano manca da una sfida di Coppa Italia del 2009, vinta per 3-0 dal Napoli. Curiosamente, anche nella stagione precedente c’era stato un match di Coppa Italia, pure quello vinto dal Napoli (3-1), mentre in un campionato gli ultimi precedenti risalgono alla stagione 2003-2004 in Serie B, con un doppio pareggio per 0-0 sia a Napoli sia a Salerno.

Gli ultimi dieci precedenti sono sei in Serie B e ben quattro in Coppa Italia e ci parlano di un notevole equilibrio, con cinque pareggi più tre vittorie per il Napoli e due successi della Salernitana, che però contro i cugini del capoluogo regionale non vince da domenica 24 novembre 2002, un successo per 2-0 allo stadio Arechi in Serie B. nella massima serie ci sono invece appena due precedenti ed entrambi sono finiti in pareggio. Oggi che cosa succederà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SALERNITANA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Salernitana Napoli di Serie A sarà in esclusiva Dazn, si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti dalla piattaforma, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo abilitato alla visione della piattaforma, per esempio uno smartphone, un tablet o un PC. In alternativa è possibile seguire l’evento su Smart Tv. Questa gara non sarà quindi una delle tre gare proposte in co-esclusiva da Sky Sport.

SI GIOCA IL DERBY CAMPANO

Salernitana Napoli, in diretta domenica 31 ottobre alle ore 18:oo, si disputerà allo stadio Arechi di Salerno. Il derby campano sarà valevole per l’11^ giornata del girone di andata del campionato di Serie A. La Salernitana è reduce dalla seconda vittoria in campionato. Nell’ultimo turno la squadra allenata da Stefano Colantuono ha vinto in rimonta 2-1 in casa del Venezia, grazie alle reti realizzate da Bonazzoli e Schiavone, che hanno annullato il momentaneo vantaggio di Aramu. La situazione di classifica della Salernitana resta ancora delicata, ma il successo che ha interrotto la serie di due sconfitte consecutive, ha riportato sicuramente il buon umore in casa granata.

Il Napoli arriva alla sfida di Salerno con l’entusiasmo al massimo. La vittoria per 3-0 sul Bologna arrivata grazie ai gol di Fabian Ruiz e la doppietta di Insigne, hanno confermato l’ottimo stato di forma degli azzurri. La squadra di Luciano Spalletti continua a viaggiare spedita al comando della classifica con 9 vittorie e un pareggio che hanno fruttato ben 28 punti. Insieme al Milan sono gli unici a non aver mai perso in questo campionato. L’ultimo derby campano risale al 16 agosto 2009 in Coppa Italia, con il Napoli che si impose sulla Salernitana con il risultato di 3-0, in gol Cavani, Lavezzi e Hoffer.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA NAPOLI

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Salernitana Napoli. Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. A difendere la porta ci sarà Belec. Il quartetto difensivo dovrebbe essere composto da Zortea, Strandberg, Gyomber e Ranieri. I tre di centrocampo saranno Obi, Di Tacchio e Kastanos. In attacco spazio al tridente Bonazzoli, Simy, Ribery.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti dovrebbe optare per l’ormai rodato 4-2-3-1. Tra i pali confermato Ospina. Quartetto difensivo classico con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana la coppia Anguissa-Fabian Ruiz. Sulla trequarti dovrebbero tornare dal primo minuto Politano e Zielinski, con Insigne a completare il reparto. Il peso dell’attacco sarà affidato a Osimhen.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Salernitana Napoli di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Non partono favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria della Salernitana, abbinata al segno 1 ha una quota di 8.50. Il pareggio, abbinato al segno X, viene proposto a 5.25. Favorita la squadra ospite, con la vittoria del Napoli, abbinata al segno 2, quotata a 1.33.



