Diretta Salernitana Palermo/ Streaming video tv: bella amichevole per Castori

DIRETTA SALERNITANA PALERMO: TEST IMPORTANTE

Salernitana Palermo, in diretta da San Gregorio Magno alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 1 agosto 2021, è una amichevole pre-campionato molto significativa per i campani di mister Castori, neo-promossi nel campionato di Serie A con il brivido del caso societario che ha mantenuto a lungo in dubbio la promozione conquistata sul campo ed infine finalmente confermata. Finora non è stata un’estate facile in termini di risultati per la Salernitana, che nelle prime due amichevoli ha perso contro il Gubbio e poi ha vinto di misura contro la Fermana. Ora ecco un altro test contro una formazione di Serie C, anche se la diretta di Salernitana Palermo appare più affascinante per il blasone di entrambe le piazze. C’è dunque curiosità anche attorno al Palermo, perché per i rosanero questo è davvero un test di lusso sulla strada del prossimo campionato di Serie C, nel quale andare a caccia della promozione in Serie B. Che cosa succederà dunque in Salernitana Palermo?

DIRETTA SALERNITANA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Salernitana Palermo non sarà prevista, ma sarà comunque possibile seguire l’amichevole di San Gregorio Magno grazie alla copertura garantita dai rosanero in diretta streaming video tramite la pagina Facebook oppure il canale ufficiale di YouTube del Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PALERMO

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Salernitana Palermo sul fronte campano. Fabrizio Castori potrebbe scegliere il modulo 3-5-2: in porta Belec o Guerrieri, poi in difesa Bogdan e Strandberg possono fare compagnia a Gyomber ma qui bisogna considerare anche Veseli, Mantovani e Aya, dunque le soluzioni sono tante e in questo momento il tecnico vuole far girare tutti gli effettivi. Potrebbe valere il principio che giocherà un po’ di più chi ha fatto meno minuti contro la Fermana pochi giorni fa: anche a centrocampo vi sono diverse opzioni, compreso l’ultimo arrivato Ruggeri (in prestito dall’Atalanta) che cercherà spazio sulla fascia sinistra. La dimostrazione di questo concetto è in attacco, dove ci sono almeno quattro nomi (Giannetti, Kristoffersen, Djuric e Cernigoi) per due maglie: ampia rotazione per ora, poi si vedrà.

