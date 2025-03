DIRETTA SALERNITANA PALERMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Salernitana Palermo? Salernitana segna una media di 1.2 gol a partita, mentre il Palermo ha una media di 1.3. Nonostante il Palermo abbia una leggera superiorità in attacco, subisce anche più gol rispetto alla Salernitana, con una media di 1.03 contro 1.2. Per quanto riguarda le vittorie, il Palermo ha un tasso di successo più alto (33.33%) rispetto alla Salernitana (23.33%). Tuttavia, la Salernitana ha una percentuale più alta di partite con oltre 1.5 gol (66.67%), il che indica una maggiore propensione per partite con punteggi elevati.

Le statistiche sugli Over 2.5 sono favorevoli al Palermo (46.67%), con la Salernitana che rimane sotto il 40%. Inoltre, entrambe le squadre sembrano avere una probabilità abbastanza alta di segnare e subire gol (50% entrambe).Sul piano disciplinare, entrambe le squadre hanno una media di cartellini gialli piuttosto simile (Salernitana con 75 e Palermo con 71), con pochi cartellini rossi (media di 0.1 per il Palermo e 0.03 per la Salernitana). Inoltre, la Salernitana ha avuto 8 partite senza subire gol, mentre il Palermo ne ha avute 10, segnalando una leggera superiorità difensiva per il Palermo. Adesso è commento live della diretta di Salernitana Palermo. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA SALERNITANA PALERMO, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Salernitana Palermo? Ci sono due possibili soluzioni, rappresentate da Sky oppure DAZN. Per quanto concerne invece la visione attraverso la diretta streaming potrete farlo attraverso le rispettive applicazioni.

SALERNITANA PALERMO, PUNTI D’ORO

Obiettivi completamente diversi, ma stessa voglia di vincere. Ecco quanto è importante la diretta Salernitana Palermo che si disputerà all’Arechi di Salerno questa domenica 30 marzo 2025 alle ore 17:15. Una sfida molto sentita tra due squadre del Sud Italia.

I granata si sono ripresi dopo la sconfitta con il Cesena che aveva inaugurato il mese di marzo. Infatti, dopo quel ko, sono arrivati quattro punti in due partite vale a dire la vittoria con il Modena di misura e il pari a reti bianche con il Bari.

Il Palermo invece, dopo aver vinto senza subire gol sia contro il Cosenza che con il Brescia, ha peggiorato il suo rendimento pareggiando con una rete a testa contro la Sampdoria e perdendo in maniera clamorosa con la Cremonese.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PALERMO

La Salernitana scenderà in campo con il 3-5-2 con Christensen in porta, difesa a tre composta da Ruggeri, Ferrari e Bronn. A centrocampo spazio al quintetto titolare Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano e Corazza. Davnati Verde e Cerri.

Il Palermo replica con l’assetto tattico 3-4-2-1 con Audero tra i pali, protetto dal terzetto Baniya, Magnani e Ceccaroni. Gli esterni saranno Pierozzi e Lund con Blin e Gomes a comporre il centrocampo. Sulla trequarti Ranocchia-Brunori con Pohjanpalo unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SALERNITANA PALERMO

Quote molto simili con la Salernitana leggermente favorita a 2.60 mentre il 2 fisso del Palermo a 2.62, pareggio a 3.40. L’Over 2.5 è dato a 2.05 con l’Under alla stessa soglia a 1.75.