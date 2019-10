Diretta Salernitana Perugia/ Streaming video DAZN: quote, risultato incerto (Serie B)

Salernitana Perugia, diretta da Aureliano, si gioca sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Udine, sarà una sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. A cavallo della sosta i campani hanno dovuto subire un contraccolpo nella loro corsa al vertice della classifica. Dopo aver mancato il primo posto con la rimonta subita contro il Frosinone al 95′, alla ripresa del campionato è arrivato il ko di Venezia che ha fatto scivolare i granata al quarto posto in classifica a braccetto col Perugia, superati da Crotone ed Empoli. E proprio il Perugia sarà l’avversario di turno della squadra di Ventura, con gli umbri che a loro volta hanno perduto nell’ultimo turno di campionato un’occasione importante. In una partita combattuta in casa della capolista Benevento è arrivata una sconfitta di misura che ha permesso ai sanniti di staccarsi in testa alla classifica, col Perugia a sua volta allontanatosi di un punto dal gruppo delle seconde.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Perugia, sabato 26 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. DAZN avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito dazn.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PERUGIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Salernitana Perugia, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Udine, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. La Salernitana di Giampiero Ventura giocherà con un 3-5-2: Micai, Karo, Migliorini, Jaroszynski, Kiyine, Maistro, Di Tacchio, Firenze, Lopez, Djuric, Jallow. Il Perugia di Massimo Oddo risponderà con un 4-3-1-2 così schierato: Vicario, Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara, Kouan, Carraro, Falzerano, Buonaiuto, Fernandes, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Salernitana Perugia, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione campana. Vittoria interna quotata 2.40, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 3.00. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.20 e under 2.5 quotato invece 1.65.



