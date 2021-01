Diretta Salernitana Pescara/ Streaming video DAZN: Castori sotto pressione (Serie B)

DIRETTA SALERNITANA PESCARA: CASTORI HA BISOGNO DI CERTEZZE

Salernitana Pescara si gioca in diretta dallo stadio Arechi, alle ore 16:00 di sabato 23 gennaio: il primo posticipo nella 19^ giornata della Serie B 2020-2021 ci presenta una sfida tra due squadre che hanno una classifica diversa, ma che allo stesso modo hanno bisogno di punti per risalire la corrente. I granata sono in caduta libera: hanno comandato il torneo per varie giornate ma improvvisamente hanno perso smalto, travolti già dal Monza hanno clamorosamente subito 4 gol dall’Empoli nel solo primo tempo, finendo per perdere 5-0 al Castellani.

Superati dal Cittadella, sono ora terzi ma rischiano di calare ulteriormente; il Pescara invece si trova in zona playout, sembrava aver dato una scossa al suo campionato ma è tornato a faticare; nell’ultima giornata ha perso in casa contro la Cremonese una partita fondamentale, perché scontro diretto per la salvezza, e ora ha bisogno di punti immediati. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Salernitana Pescara; aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche riflessione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SALERNITANA PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Salernitana Pescara, che non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione; l’appuntamento classico con il campionato di Serie B è sulla piattaforma DAZN, per accedere alla quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento e che vi permetterà di seguire la partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PESCARA

Fabrizio Castori affronta Salernitana Pescara senza Dziczek e André Anderson: assenze di grande peso in mezzo al campo, saranno Schiavone e Iannoni a prenderne il posto ai lati di Coulibaly a meno che non venga utilizzato Kupisz come mezzala, confermando Casasola largo a destra. Sull’altro versante Walter Lopez resta favorito su Cicerelli, ma Castori potrebbe decidere per un assetto più offensivo; in difesa Aya, Veseli e Gyomber copriranno il portiere Belec mentre davanti Gondo insidia il posto di Tutino e Djuric, che sono comunque favoriti sulla concorrenza. Roberto Breda è il grande ex della sfida, e si presenta all’Arechi con un modulo speculare: davanti a Fiorillo ci saranno Guth, Jaroszynski e uno tra Drudi e Scognamiglio, con Omeonga e Masciangelo (o Nzita) che partono larghi dal centrocampo. Qui, Valdifiori torna in cabina di regia; con lui dovrebbero giocare Busellato e Memushaj ma attenzione anche a Machin e Leandro Fernandes, linea giovane che potrebbe essere utile alla causa; Ceter e Galano devono vincere la concorrenza di Bocic per le due maglie nel reparto offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha fissato un pronostico su Salernitana Pescara: nella sua previsione possiamo allora leggere che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,15 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione degli ospiti vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,65 volte la vostra puntata. L’eventualità del segno X, che regola il pareggio, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,10 volte l’importo investito.



