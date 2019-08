Diretta Salernitana Pescara/ Streaming video DAZN: esordio per Ventura (Serie B)

Salernitana Pescara, diretta dall’arbitro Rapuano, in programma alle ore 18:00 di sabato 24 agosto, è uno degli anticipi nel calendario della prima giornata del campionato di Serie B 2019-2020: all’Arechi si affrontano due squadre che vanno a caccia di riscatto sia pure arrivando da stagioni diverse. I granata si sono salvati per il rotto della cuffia: hanno superato il playout contro il Venezia ai calci di rigore confermandosi in cadetteria, e per il salto di qualità ormai atteso da tempo hanno deciso di ingaggiare Giampiero Ventura, lui pure in cerca di una rinascita dopo l’esperienza con la nazionale (e, brevemente, al Chievo). Il Delfino, frenato in semifinale playoff dal Verona, punta logicamente quella Serie A già ritrovata due volte in epoca recente; in panchina è arrivato Luciano Zauri, una scommessa visto che essendo alla prima grande esperienza come allenatore. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Salernitana Pescara; intanto possiamo dare un rapido sguardo alle possibili scelte dei due tecnici, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Pescara non verrà trasmessa sui canali tradizionali: per il secondo anno consecutivo infatti il campionato di Serie B è affidato in esclusiva alla piattaforma DAZN, dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati che, tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, potranno seguire la partita in diretta streaming video oppure installare l’applicazione direttamente su una smart tv che sia provvista di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PESCARA

Salernitana Pescara ci presenta una squadra granata fortemente modificata: Ventura dovrebbe schierarla con il 4-3-3 mandando Jaroszynski e Kiyine sulle corsie laterali di difesa, mentre davanti a Micai si sistemerebbero Billong e Karo. A centrocampo invece ci sarà la regia di Di Tacchio; sulle mezzali ecco Akpa Akpro che darà quantità e recupero dei palloni, con Firenze che invece sarà una sorta di trequartista aggiunto. Davanti, uno tra Lamin Jallow e Giannetti è destinato ad allargarsi con Lombardi che sarà l’altro esterno del tridente. Zauri dovrebbe impostare il Pescara con modulo speculare: squalificato Scognamiglio, al fianco di Bettella potrebbe tornare Campagnaro con Fiorillo in porta, Vitturini e Balzano invece si occuperanno delle fasce sulle quali opereranno anche Galano e Brunori Sandri, che completeranno il reparto offensivo con Tumminello. In mezzo invece ci sarà Alessandro Bruno nel ruolo di frangiflutti; ai suoi fianchi possibile vedere Ledian Memushaj e Busellato.

QUOTE E PRONOSTICO

In Salernitana Pescara sono i granata a partire favoriti, ma per un’incollatura: l’agenzia di scommesse Snai ha stabilito infatti un valore di 2,60 volte per il segno 1 (vittoria interna) che è davvero vicino al 2,85 che regola invece il segno 2, eventualità sulla quale puntare per il successo del Delfino. L’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, vi farebbe intascare una vincita pari a 3,05 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



