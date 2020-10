Diretta/ Salernitana Pisa (Serie B) streaming video e tv: sfida tra outsider

DIRETTA SALERNITANA PISA: CAMPANI ATTACCATI AL FATTORE CAMPO

Salernitana Pisa, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 14.00, presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la terza giornata della Serie B. Dopo aver rischiato la sconfitta in casa contro la Reggina, in un match che comunque ha portato un pareggio, i granata hanno ripreso la loro marcia con una doppia vittoria tra Coppa e campionato, che sicuramente prima della sosta ha riportato entusiasmo nell’ambiente. Prima il tris al Sudtirol in Coppa Italia, quindi il colpaccio in casa del Chievo, sfida particolarmente combattuta ma vinta in rimonta grazie ai gol di Tutino e Djuric. Sarà una sfida tra outsider, la Salernitana punta a quei play off che al Pisa sono sfuggiti l’anno scorso solo per la classifica avulsa: i nerazzurri hanno iniziato il loro cammino nel nuovo campionato con due pareggi, prima il 2-2 sul campo della Reggiana, quindi l’1-1 interno con la Cremonese, che ha rimontato grazie a Buonaiuto il vantaggio lampo dei toscani che era stato realizzato da Vido.

DIRETTA SALERNITANA PISA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Pisa non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PISA

Le probabili formazioni di Salernitana Pisa, sfida che andrà in scena presso lo stadio Arechi di Salerno. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabrizio Castori con un 3-5-2: Guerrieri; Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Di Tacchio, Dziczek, Kupisz, Curcio; Djuric, Gondo. Gli ospiti guidati in panchina da Luca D’Angelo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Marin, De Vitis, Gucher; Siega; Marconi, Masucci.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Salernitana Pisa sono state emesse anche dalla Snai: i campani partono favoriti con un valore di 2,05 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei toscani vi farebbe guadagnare 3,75 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,10 volte l’importo che avrete investito.



