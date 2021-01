Diretta/ Salernitana Pordenone (Serie B) streaming video DAZN. Verifica per i granata

DIRETTA SALERNITANA PORDENONE: I CAMPANI VOGLIONO RIPARTIRE!

Salernitana Pordenone, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno, in programma lunedì 4 gennaio 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Verifica importante per i granata dopo la pesante sconfitta di Monza: terzo ko in campionato per i granata, tutti subiti in trasferta, che hanno dimostrato al momento di avere qualcosa in meno rispetto ai brianzoli che pure li inseguono di 2 lunghezze in classifica. La Salernitana nonostante lo scivolone ha infatti mantenuto la testa della classifica, agganciati dall’Empoli che non è andato oltre il pari contro l’Ascoli.

Per restare in testa servirà però ai campani riprendere subito la marcia: non sarà semplice contro un Pordenone che viene da una delle prestazioni più convincenti della sua stagione. 3-0 alla Reggiana e per gli uomini di Tesser sono stati messi da parte i tentennamenti che spesso hanno impedito loro di fare bottino pieno. Una vittoria rotonda e una classifica che vede i play off lontani solo 3 punti, ancora a portata dei Ramarri a patto che trovino però la giusta continuità.

DIRETTA SALERNITANA PORDENONE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Pordenone non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PORDENONE

Le probabili formazioni di Salernitana Pordenone, sfida che andrà in scena presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabrizio Castori con un 3-5-2: Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric. Gli ospiti guidati in panchina da Attilio Tesser schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Perisan; Vogliacco, Camporese, Bassoli, Falasco; Zammarini, Calò, Pasa; Mallamo; Butic, Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Salernitana e Pordenone, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.40, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.00.



