Diretta Salernitana Pordenone/ Streaming video DAZN: ramarri lanciati (Serie B)

Salernitana Pordenone, che sarà diretta dal signor Dionisi, è un match previsto giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, e sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Granata reduci da un pareggio esterno contro l’Empoli che li mantiene comunque a metà classifica, a due lunghezze dalla zona play off. Un pari in trasferta che segue la vittoria interna contro il Crotone e che ha rilanciato la formazione campana dopo un periodo deludente, ma ora servirà una conferma importante contro un Pordenone che si sta affermando come la rivelazione assoluta di questo campionato di Serie B. Che, non va dimenticato, è il primo in assoluto nella storia dei Ramarri, che ora proveranno a incrementare ulteriormente il vantaggio sulle terze classificate, portato a 5 punti dopo l’ultima vittoria interna contro l’Ascoli. Il Pordenone in questo momento sarebbe in Serie A, un conseguimento enorme per una formazione che mai si era spinta finora in cadetteria, ma la squadra di Tesser è straordinariamente solida, anche se finora il rendimento dei neroverdi è stato super in casa, con 23 punti ottenuti, e solo sufficiente in trasferta, con 8 punti ottenuti in altrettanti match esterni.

La diretta tv di Salernitana Pordenone, giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno

Le probabili formazioni di Salernitana Pordenone, match previsto giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. La Salernitana allenata da Giampiero Ventura sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Micai; Karo, Migliorini, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Kiyine, Cicerelli; Djuric, Gondo. Risponderà il Pordenone, schierato dal tecnico Attilio Tesser, con un 4-3-1-2 così disposto: Di Gregorio; Vogliacco, Barison, Bassoli, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Candellone.

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.40 la vittoria in casa, a 3.15 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.00. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



