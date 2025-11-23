Diretta Salernitana Potenza streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA SALERNITANA POTENZA (RISULTATO 1-1): FERRARI RISPONE A SCHIMMENTI

Ci prova Ghisolfi: palla che si spegne sul fondo. Poi Donnarumma riesce a a compiere un altro ottimo intervento. Al 77′ arriva il gol del Potenza che sblocca la gara. A segnarlo è Schimmenti, che batte Donnarumma con una gran bella conclusione. La Salernitana, però, riesce a pareggiare meno dieci minuti dopo.

All’86’, infatti, Inglese serve in area di rigore Ferrari, che riporta in parità il risultato della gara dello Stadio Arechi. Vengono concessi ben otto minuti, ma bisogna aspettare il 99′ per assistere a qualcosa di rilevante. A questo minuto, infatti, viene espulso Tascone per fallo da ultimo uomo. L’ultima occasione è per Bruschi del Potenza, ma il suo calcio da fermo va ad impattare con la barriera (Agg.William Scuotto).

DIRETTA SALERNITANA POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Potrete seguire la diretta tv di Salernitana Potenza su Sky Sport se abbonati, e dovrete essere clienti di Now per assistere alla partita in diretta streaming video.

DIRETTA SALERNITANA POTENZA (RISULTATO 0-0): NON CI SONO GRANDE OCCASIONI

Il secondo tempo dello Stadio Arechi, invece, inizia con un cambio forzato in casa della Saleernitana. Vitale, infatti, è costretto ad uscire per infortunio: al suo posto entra Achik. Ci prova poi Liguori, anche se non riesce ad impattare ottimamente con il pallone. Nella fase centrale del secondo tempo, invece, bisogna segnalare la classica girandola delle sostituzioni della ripresa.

Sia Salernitana che il Potenza, infatti, compiono diversi cambi. Dal punto di vista del gioco c’è sempre un equilbrio che porta le due squadre a non riuscire mai a creare occasioni da gol. Ora vedremo se in questi venti minuti finali ci saranno o meno delle opportunità per le due squadre per sbloccare il match (Agg.William Scuotto).

DIRETTA SALERNITANA POTENZA (RISULTATO 0-0): MATCH EQUILIBRATO

I primi minuti della gara tra la Salernitana ed il Potenza, di fatto, sono assultamente molto equilibrati. Le due squadre, di fatto, passano a studiarsi, visto che non bisogna segnalare occasioni da gol. Da sottolineare, però, l’ottimo approccio della squadra lucana in questo match che si sta disputando allo Stadio Arechi.

Al 14′ c’è il tiro di Matino: pallone fuori. Mentre un quarto dopo il guardalinee annulla per fuorigioco (decisione confermata poi dal VAR) il gol di Vitale. Poi ci prova Inglese con il colpo di testa: palla di poco alta. La grande occasione arriva per il Potenza al 44, ma Donnarumma è bravissimo su Siatounis. L’ultimo tentativo del primo tempo è di Liguori: decisivo Cucchietti con la sua deviazione (Agg.WIlliam Scuotto).

DIRETTA SALERNITANA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi giri di orologio ci separano dalla diretta di Salernitana Potenza, ma prima di immergerci nel rettangolo verde di questa sfida capiamo chi riuscirà a portare a casa i tre punti da un punto di vista prettamente statistico. La Salernitana arriva con una struttura molto aggressiva: 55% di possesso, 1,8 xG, 1,5 xA, e una produzione offensiva che nasce per il 63% dalle corsie laterali, dove la squadra crea ampiezza e cross a ripetizione. Il baricentro è alto (45 metri) e porta a 12 recuperi offensivi di media, ma espone la squadra alle transizioni: 1,4 xGA su ribaltamenti avversari.

Difensivamente i granata soffrono sui piazzati: 36% dei gol subiti nasce da palla ferma. Il Cosenza si presenta invece con una gestione più ragionata: 52% di possesso, 1,5 xG, 1,2 xGA, e una produzione offensiva costruita per il 58% da combinazioni interne. La squadra calabrese è molto efficace nei finali: 44% dei tiri dopo il 70’, segno di una condizione atletica solida e di una gestione intelligente delle energie. Difensivamente concede poco nella zona centrale (3,3 tiri nello specchio), ma fatica quando viene attaccata in ampiezza. Ora via al commento live della diretta di Salernitana Potenza, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

SALERNITANA POTENZA: GRANATA PER LA CONFERMA!

Torna in campo la capolista nella diretta Salernitana Potenza, appuntamento all’Arechi domenica 23 novembre con inizio alle ore 17:30, per la 15^ giornata nel girone C di Serie C 2025-2026 la Salernitana proverà nuovamente a impostare una fuga che finora ha sempre mancato, ma che è nelle sue corde.

Addirittura la squadra campana era stata sorpassata dal Catania – che ha vinto la sfida diretta – a causa di due pareggi consecutivi, ma nessuna in questo girone riesce a trovare una reale continuità di risultati e così la vittoria sul campo dell’Altamura ha riconsegnato il primo posto alla squadra granata.

Una delle principali candidate alla promozione sfida oggi una squadra che è invece in corsa per i playoff, ed è entrata nella giornata di oggi con due vittorie nelle ultime tre partite; il Potenza ha battuto il Trapani e non era affatto scontato, ma prima ancora aveva perso contro la Cavese, rendimento ondivago.

Chiaramente il pronostico della diretta Salernitana Potenza pende dalla parte della capolista, ma chissà che all’Arechi possa arrivare qualche sorpresa ed è quello che valuteremo nel corso della partita, per la quale per il momento possiamo provare a ipotizzare le decisioni di campo da parte degli allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA POTENZA

Ci sono tante alternative a disposizione di Giuseppe Raffaele per la diretta Salernitana Potenza, la difesa potrebbe rimanere invariata con Matino, Coppolaro e Golemic davanti ad Antonio Donnarumma ma Frascatore potrebbe fare il braccetto tattico, lasciando invece Liguori titolare a destra (ma è in ballottaggio con Achik) e Quirini che dall’altra parte se la gioca con Anastasio. In mezzo ecco Tascone e Capomaggio, con loro può tornare titolare Varone; Knezovic è un’arma interessante anche come mezzala offensiva, davanti Ferraris e Inglese partono in vantaggio su Franco Ferrari che però se la gioca.

Pietro De Giorgio sarà senza Bachini, espulso domenica scorsa e squalificato per due giornate: possibile che Riggio faccia il centrale con Camigliano lasciando ad Adjapong la corsia destra, sull’altro versante avremo Rocchetti mentre a centrocampo Lucas Felippe rimane il perno attorno al quale girano due tra Siatounis, Ghisolfi e De Marco che contro il Trapani è stato decisivo dalla panchina, per il reparto avanzato dovremmo avere ancora Petrungaro e D’Auria ad agire sulle corsie laterali con Anatriello, reduce dal primo gol in campionato, o Selleri come prima punta.

SALERNITANA POTENZA: QUOTE E PRONOSTICO

Sono quote abbastanza evidenti quelli che nella diretta Salernitana Potenza ci dicono dei campani favoriti: secondo la Snai la vittoria della capolista, regolata dal segno 1, vale 1,45 volte quanto investito mentre il segno 2 che identifica il successo della squadra lucana vi permetterebbe di guadagnare 6,25 volte quello che avrete messo sul piatto, infine l’eventualità del pari porta in dote una vincita corrispondente a 3,85 volte la giocata sulla partita.