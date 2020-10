Diretta Salernitana Reggiana/ Streaming video DAZN: Castori per volare (Serie B)

DIRETTA SALERNITANA REGGIANA: EMILIANI FALCIDIATI DAL COVID

Salernitana Reggiana è in diretta dallo stadio Arechi e, alle ore 16:00 di sabato 31 ottobre, si gioca per la sesta giornata nel campionato di Serie B 2020-2021. L’ipotesi del rinvio ha tenuto banco fino alle ultime ore: gli emiliani falcidiati dal Covid sono già stati costretti a saltare l’ultima gara e dunque dovranno recuperare, i granata dal canto loro avevano risposto di voler venire incontro agli avversari ma di avere delle esigenze cui fare fronte. Il Coronavirus dunque è protagonista; la Reggiana, tornata in Serie B dopo oltre 20 anni, sta disputando un torneo positivo e aspira a salvarsi quanto prima per poi valutare la possibilità di inserirsi in zona playoff. La Salernitana invece sta volando: replicando il grande avvio di stagione dello scorso anno, vuole questa volta provare a durare nel lungo periodo in modo da esplorare i sogni di promozione, intanto con l’ultima vittoria interna si è posizionata al secondo posto alle spalle dell’Empoli. Sarà interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Salernitana Reggiana, che inizia tra poco; nel frattempo possiamo sicuramente fare una valutazione sulle probabili formazioni del match in programma allo stadio Arechi, almeno per quanto riguarda la squadra campana.

DIRETTA SALERNITANA REGGIANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Reggiana non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione; sappiamo bene tuttavia che, come per tutte le partite del campionato di Serie B, anche questo match potrà essere seguito dagli abbonati sulla piattaforma DAZN, in diretta streaming video e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che abbia la possibilità di essere connessa a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA REGGIANA

Nel presentare Salernitana Reggiana abbiamo detto che indovinare le scelte di Massimiliano Alvini è una sorta di terno al lotto, dunque proviamo a capire invece come Fabrizio Castori potrebbe disporre i campani sul terreno di gioco dell’Arechi. Sarà un 4-4-2 con Adamonis a difendere la porta; davanti a lui tornano titolari Aya e Veseli, mentre i due terzini potrebbero essere Casasola, che torna a fare qualche passo indietro anche perché Karo si è infortunato martedì a Marassi, e Walter Lopez, confermato a scapito di Joel Baraye rispetto alla Coppa Italia. In mezzo al campo cerca spazio André Anderson, ma dovrà vincere la concorrenza di Schiavone, considerando che Dziczek dovrebbe essere nuovamente titolare; Cicerelli invece potrebbe riprendersi la maglia di esterno sinistro con Kupisz dirottato sull’altra corsia, davanti torna Djuric che potrebbe giocare insieme a Antonucci.

