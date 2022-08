DIRETTA/ Salernitana Sampdoria video streaming tv: all’Arechi arbitra Davide Massa

DIRETTA SALERNITANA SAMPDORIA: L’ARBITRO

La diretta Salernitana Sampdoria vedrà Massa come fischietto principale, insieme a lui ci saranno i guardalinee Moro e Garzelli e a completare le maglie gialle in campo, ci sarà Feliciani come quarto uomo. In sala var troveremo invece La Penna e Zufferli. Massa è una figura che all’interno del mondo sportivo viene apprezzata o odiata, nonostante questo è riuscito a diventare u arbitro internazionale, all’inizio di agosto infatti ha diretto la gara di andata per i preliminari di Champions League.

In questi anni però se ne sono sentite di tutti i colori, per prima cosa fu uno degli arbitri accusati dello scandalo rimborsi, per non parlare poi di un gravissimo errore in sala var dove in un Inter Torino non ferma l’arbitro per un chiaro errore, privando la squadra granata di un calcio di rigore. Nel massimo campionato italiano ha collezionato la bellezza di 175 presenze, venendo mano al cartellino per ben 816 volte, in linea però con la media dei fischietti italiani. Le partite da lui dirette sono spesso schizofreniche da un punto di vista arbitrale, infatti il fischietto non ha quasi mai uno standard delineato. (agg, Gianmarco Mannara)

SALERNITANA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove vedere la sfida in diretta tra Salernitana e Sampdoria, gara valida per la terza giornata di Serie A? Il match si potrà vedere live su Dazn attraverso un televisore e non solamente. Sarà possibile anche seguire lo streaming video su dispositivi diversi, come ad esempio tablet, smartphone o pc.

Basterà avere un abbonamento a Dazn ed entrare sull’applicazione attraverso il dispositivo prescelto. La telecronaca su Dazn sarà affidata ad Andrea Calogero e il commento tecnico sarà di Alessandro Budel. Non soltanto Dazn, però: la sfida tra Salernitana e Sampdoria si potrà seguire anche su Sky Sport.

SALERNITANA SAMPDORIA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Nel programma di Serie A anche la sfida in diretta tra Salernitana e Sampdoria, in programma oggi alle 18:30. La gara, valida per la 3a giornata di Serie A, l’anno scorso è stata la svolta salvezza per i granata. In campo ci sarà anche Antonio Candreva, grande ex e acquisto che ha scaldato la piazza dell’Arechi.

Al momento la situazione in classifica è uguale per entrambi i club: la Salernitana ha perso la prima con la Roma e pareggiato 0 a 0 con l’Udinese nella seconda. Per la Sampdoria, una sconfitta all’esordio con l’Atalanta e un pari importante e reti inviolate con la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SAMPDORIA

Quali saranno le probabili formazioni del match in diretta tra Salernitana e Sampdoria. Nicola dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Sepe in porta, Gyomber, Fazio e Bronn in difesa. A centrocampo spazio a Candreva, ex del match, Coulibaly, Maggiore, Vilhena e Mazzocchi. In attacco Botheim e Bonazzoli. Per la Samp confermato Audero in porta. Difesa a 4 con Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello. Centrocampo con Vieira, Lewis e Rincon. Sulla trequarti ci sarà Sabiri. Attacco a due con Djuricic e Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come finirà la diretta tra Salernitana e Sampdoria? Riuscirà una delle due formazioni a portare a casa i suoi primi 3 punti o terminerà in pareggio, lasciando in equilibrio la situazione di classifica? Vediamo cosa dicono i bookmakers. Secondo Eurobet, la squadra di casa è leggermente favorita: l’1 è infatti quotato 2.45 da Eurobet. Il 2 dei blucerchiati è dato a 2.95. Il pareggio è meno probabile, secondo le quote scommesse: viene infatti dato a 3.25. Il campo rispecchierà quelle che sono le previsioni dei bookmakers? Appuntamento alle 18:30 per scoprirlo!

