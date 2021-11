Diretta Salernitana Sampdoria/ Streaming video tv: scontro salvezza (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA SAMPDORIA: COLANTUONO E D’AVERSA SI GIOCANO LA SALVEZZA

Salernitana Sampdoria sarà diretta dall’arbitro Giacomelli della sezione di Trieste. La partita è in programma domenica 21 novembre alle ore 15:00, presso lo stadio Arechi di Salerno, e sarà valida per la 13^ giornata di andata del campionato di Serie A. La Salernitana è reduce dalla netta sconfitta per 3-0 subita in casa della Lazio. La formazione di Stefano Colantuono, nelle ultime cinque giornate di campionato ha vinto una sola partita, perdendone quattro. I granata infatti occupano la penultima posizione in classifica con 7 punti.

Discorso simile anche per la Sampdoria. La squadra di Roberto D’Aversa, nell’ultima uscita in campionato, ha subito una sconfitta casalinga contro il Bologna, con il risultato di 1-2. Situazione difficile in casa blucerchiata, con la squadra che si trova a lottare per non retrocedere. Come per la Salernitana, anche gli uomini di D’Aversa hanno vinto una partita e ne hanno perse quattro nelle ultime cinque disputate. La Sampdoria è attualmente terzultima con 9 punti. La partita dello stadio Arechi sarà quindi un vero e proprio scontro salvezza, con i tre punti che potrebbero valere oro per la compagine che ne uscirà vincente.

DIRETTA SALERNITANA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Salernitana Sampdoria di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per poter visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile o una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA SAMPDORIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni che scenderanno in campo per disputare Salernitana Sampdoria di Serie A. L’allenatore della squadra campana, Stefano Colantuono, dovrebbe schierare i suoi uomini, proponendo il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare della Salernitana: Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribéry; Bonazzoli, Djuric.

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con il modulo 4-4-2. Questi i probabili undici che scenderanno in campo dal primo minuto per affrontare la Salernitana: Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Candreva, Caputo, Gabbiadini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Salernitana Sampdoria di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto equilibrata. La vittoria della Salernitana, abbinata al segno 1 è quotata 3.05. Un pareggio sembrerebbe essere il risultato meno probabile, con il segno X proposto a 3.25. Sembra favorita la Sampdoria, il suo successo infatti, abbinato al segno 2, ha una quota di 2.40.

