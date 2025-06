Diretta Salernitana Sampdoria streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno del playout di Serie B.

DIRETTA SALERNITANA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo per vivere la diretta Salernitana Sampdoria: al netto delle code polemiche, possiamo ricordare che gli amaranto hanno già superato in due occasioni il playout di Serie B e ora sono alla ricerca del tris. La prima volta nel 2016: avversario il Lanciano che era stato demolito nell’andata in Abruzzo (4-1) e poi battuto 1-0 all’Arechi, l’allenatore era Leonardo Menichini e Massimo Coda giocava proprio per la Salernitana, con anche due gol nelle due partite di spareggio. Poi il 2019, contro il Venezia: in panchina ancora Menichini, chiamato appositamente per provare a prendersi la salvezza.

All’Arechi reti di Milan Djuric e Lamin Jallow ma era finita 2-1 con gol di Gianmarco Zigoni al 91’; al Penzo Marco Modolo aveva mandato tutto ai rigori, dove due errori lagunari avevano consegnato la salvezza alla Salernitana. Il proverbio dice che non c’è due senza tre, ma per la prima volta gli amaranto sono nella condizione di dover recuperare uno svantaggio: serve una vittoria con due gol di scarto e i blucerchiati hanno due risultati e mezzo a disposizione, godiamoci allora la diretta Salernitana Sampdoria che finalmente sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE SALERNITANA SAMPDORIA

Non sarà un vero appuntamento in tv quello con la diretta Salernitana Sampdoria: potrete seguire la partita dei playout di Serie B in diretta streaming video solo se abbonati a DAZN.

SALERNITANA SAMPDORIA: CHI SI SALVA?

La diretta Salernitana Sampdoria si gioca, e ancora una volta dobbiamo dire finalmente, alle ore 20:30 di domenica 22 giugno 2025: salvo ulteriori sorprese, scopriremo questa sera la squadra retrocessa tramite il playout di Serie B 2024-2025, anche la sfida di ritorno infatti ha subito uno spostamento nel calendario.

È successo davvero di tutto: la penalizzazione inflitta al Brescia ha rivoluzionato la classifica nelle zone basse, il Frosinone si è salvato direttamente e la Sampdoria già retrocessa ha potuto disputare lo spareggio, contro una Salernitana già coinvolta ma con fattore campo a favore, tecnicamente quindi un vantaggio.

Tuttavia, gli amaranto hanno lamentato il fatto di aver preparato due partite contro un’avversaria poi cambiata, e di aver dovuto vivere per settimane nell’incertezza; ad ogni buon conto, a Marassi la Sampdoria ha vinto 2-0 e ora è ad un passo dalla salvezza.

I campani poi sono stati colpiti da un’intossicazione alimentare di ritorno da Genova: 16 tesserati coinvolti, inevitabile la richiesta di spostamento accolta dalla Lega. Vada come vada la diretta Salernitana Sampdoria, ci saranno infinite polemiche; noi ricordiamo che per salvarsi gli amaranto devono vincere con almeno due gol di scarto, facendo così valere la migliore classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SAMPDORIA

Alberico Evani per la diretta Salernitana Sampdoria aveva già sei indisponibili cui si è aggiunto Cragno, che si è rotto il crociato; in più Borini è squalificato. Modulo confermato con il 3-5-2 e Veroli, Alex Ferrari e Riccio che si piazzano davanti a Ghidotti; a centrocampo Meulensteen, autore di uno dei due gol, agirà sulla mezzala con Gerard Yepes e Ronaldo Vieira che si scambieranno i compiti di regia, poi Depaoli e Venuti sulle due corsie laterali mentre davanti restano in vantaggio Sibilli e il veterano Massimo Coda, anche se Abiuso potrebbe avere un’occasione per partire titolare.

Anche Pasquale Marino sarà assente all’Arechi: Salernitana Sampdoria affidata a Vincenzo Laurino, gli intossicati sono naturalmente in forte dubbio per i pochissimi allenamenti svolti. Ad ogni modo, ipotizziamo il 3-4-2-1: Stojanovic è squalificato, ancora Ghiglione a destra con Corazza sull’altro versante, in difesa ecco Lochoshvili, Gian Marco Ferrari e Ruggeri davanti a Oliver Christensen mentre in mezzo al campo può avere un’occasione Andrés Tello, al posto di Amatucci e al fianco di Hrustic. Sulla trequarti stuzzica l’idea Verde, che solitamente “sente” il momento, così come il veterano Roberto Soriano; Simy, Raimondo e Alberto Cerri si giocano il posto davanti.

DIRETTA SALERNITANA SAMPDORIA: QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta Salernitana Sampdoria possiamo anche citare il pronostico dei bookmaker, in particolar modo della Snai: la squadra favorita è quella di casa ma siamo in equilibrio, la differenza è minima tra il segno 1 (2,45 volte la giocata) per la vittoria della Salernitana e il segno 2 (2,95) che accompagna l’ipotesi del successo della Sampdoria. Vale di più il pareggio: puntando sul segno X andreste a guadagnare una somma corrispondente a 3,10 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.