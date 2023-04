DIRETTA/ Salernitana Sassuolo streaming video tv: all’andata fu un trionfo emiliano

DIRETTA SALERNITANA SASSUOLO: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Salernitana Sassuolo soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono solo tre i confronti tra le due squadre in Serie A, legati esclusivamente agli ultimi due campionati: il bilancio recita due vittorie per i neroverdi e un pareggio, con i campani a bocca asciutta.

Nella stagione 2021-2022 sono stati registrati per la precisione un successo del Sassuolo per 1-0 e un pirotecnico pareggio per 2-2. Per quanto concerne la gara d’andata di questo campionato di Serie A 2022-2023, invece, ecco il risultato roboante di 5-0 per la formazione di Dionisi: a segno Lauriente, Pinamonti, Thorstvedt, Harroui e Antiste per firmare una larghissima vittoria del Sassuolo nella partita contro la Salernitana naturalmente al Mapei Stadium di Reggio Emilia. (Aggiornamento di MB)

SALERNITANA SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Sassuolo sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Federico Zanon, commento tecnico di Fabio Bazzani. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

NEROVERDI GIÀ SALVI

Salernitana Sassuolo, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 15.o0 presso lo “Arechi” di Salerno, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A.

Si tratta di una gara molto importante per la zona salvezza: l’undici di Paulo Sousa, infatti, dopo il pareggio ottenuto a Torino ha mantenuto un vantaggio di sette lunghezze nei confronti della zona retrocessione. In casa dei neroverdi, invece, la vittoria di spessore contro la Juventus ha portato nuova linfa e ha sigillato la permanenza nella categoria.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SASSUOLO

Paulo Sousa e Dionisi alle prese con gli ultimi ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Salernitana Sassuolo. Partiamo dai padroni di casa: il tecnico dei campani potrebbe lanciare dall’inizio Mazzocchi. In mezzo al campo spazio a Coulibaly con Vilhena mentre sulla corsia sinistra ci sarà Bradaric. Nel reparto difensivo in campo uno tra Daniliuc e Troost-Ekong. In casa neroverde attenzioni rivolte su Berardi: la sua convocazione è a rischio. Mister Dionisi, quindi, potrebbe optare per il tridente composto da Defrel, Pinamonti e Laurientè. Blocco difensivo confermato: Toljan e Rogerio esterni, al centro Ruan ed Erlic davanti a Consigli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta tv di Salernitana Sassuolo secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie alle quote proposte da Snai: la vittoria dei campani padroni di casa è a 3.10, il pareggio è a 3.50 mentre il successo ospite paga 2.25 volte la posta. Equilibrio nelle quote sul numero di reti: Under 2.5 a 1.90 e Over 2,5 a 1.80.











