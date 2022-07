Diretta Salernitana Schalke 04/ Streaming video tv: che amichevole per Nicola!

DIRETTA SALERNITANA SCHALKE 04: CHE AMICHEVOLE DI LUSSO!

Salernitana Schalke 04 è in diretta da Worgl, comune austriaco, alle ore 18:00 di mercoledì 13 luglio: qui i granata stanno effettuando la preparazione estiva in vista del secondo campionato consecutivo in Serie A, e qui affrontano un’amichevole di lusso dopo aver rifilato 9 gol al Jenbach. Oggi l’avversaria è una società gloriosa: lo Schalke 04 sarà anche neopromossa nella Bundesliga tedesca, ma in epoca parecchio recente è stata protagonista in Champions League e ha provato a inserirsi nell’élite del calcio europeo, sfiorando (in maniera del tutto dolorosa) il Meisterschale in un paio di occasioni.

Diretta/ Salernitana Jenbach (risultato finale 9-0): una goleada per iniziare!

Dunque la diretta di Salernitana Schalke 04 sarà una partita tutta da vivere: per Davide Nicola un bel test per iniziare a capire come rinnovare una squadra che l’anno scorso ha timbrato una salvezza miracolosa, e che naturalmente in questa stagione punta a ripetersi. Aspettando allora che la diretta di Salernitana Schalek 04 prenda il via, proviamo a capire in che modo Nicola intenda disporre la sua squadra sul terreno di gioco di Worgl, analizzando i suoi dubbi e le sue certezze – tenendo conto del periodo – nella lettura delle probabili formazioni dell’amichevole.

Sabatini: "Via da Salernitana per equivoco"/ "Ora merito club di Champions League"

DIRETTA SALERNITAHA SCHALKE 04 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Salernitana Schalke 04 non dovrebbe essere prevista: la partita amichevole della società granata infatti non viene coperta dai canali della nostra televisione, ma comunque ci sarà una modalità di visione del match. La partita infatti sarà coperta da OneFootball, con la modalità della diretta streaming video di Salernitana Schalke 04: si tratta di una pay-per-view, dunque bisognerà essere abbonati al servizio oppure acquistare la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SCHALKE 04

È possibile che per la diretta Salernitana Schalke 04 Nicola cambi qualcosa rispetto alla prima amichevole estiva. In porta Micai si gioca il posto con Fiorillo, in difesa invece potremmo vedere Galeotafiore completare la linea con gli esperti Radovanovic e Federico Fazio, il che sulle corsie laterali lascerebbe liberi di esprimersi Pasquale Mazzocchi e Jaroszynski, che ovviamente hanno concorrenza in Kechrida e Sy ma volendo anche in Gagliolo, che può fare il terzo di difesa come anche l’esterno tattico.

Sabatini, addio alla Salernitana: è ufficiale/ A rischio anche Nicola?

In mezzo al campo invece Capezzi e Boultam possono essere le due mezzali che agiranno insieme a Bohinen, tecnicamente incaricato della regia; nel reparto avanzato da valutare la condizione di Ribéry, partito titolare nel primo test ma ora possibile ingresso di lusso nel secondo tempo. Se fosse così la maglia da titolare sarebbe di Kristoffersen, che eventualmente potrebbe fare tandem con Simy o D’Andrea.











© RIPRODUZIONE RISERVATA