Diretta Salernitana Siracusa streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 25 agosto 2025

DIRETTA SALERNITANA SIRACUSA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sarà la prima partita ufficiale quella che vedremo nella diretta di Salernitana Siracusa, quindi non potremmo fare la nostra solita rubrica sui precedenti tra le due squadre. Ma abbiamo preparato qualcosa di diverso per un confronto comunque interessante. La Salernitana si presenta con un potenziale economico notevole: la rosa attuale ha un valore complessivo che si aggira tra i 13,5 e i 16,7 milioni di euro, secondo le stime più recenti. La squadra comprende una ventina di giocatori, con un’età media vicina ai 26 anni, e una componente straniera significativa, che supera il 35% dell’organico .

Video Salernitana Sampdoria (0-2)/ Gol e highlights: salvezza blucerchiata! (Playout Serie B, 22 giugno 2025)

È chiaro che parliamo di una rosa costruita con ambizione e consapevolezza delle risorse disponibili, pronta a dominare in Serie C. Dall’altra parte, il Siracusa dimostra invece numeri molto più contenuti ma sinceri: il valore della rosa è stimato intorno ai 2,45 milioni di euro, con un organico di circa 19 elementi, leggermente più giovane (età media attorno ai 24 anni) e una presenza di stranieri decisamente contenuta (circa 16%) . Ciò descrive una squadra che guarda alla sostenibilità, puntando su una crescita graduale e sul talento locale. Adesso possiamo passare al commento live della diretta di Salernitana Siracusa. (agg. Gianmarco Mannara)

Salernitana Sampdoria, vittoria a tavolino dei blucerchiati/ Seggiolini in campo: brutta telenovela!

SALERNITANA SIRACUSA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per la diretta Salernitana Siracusa ricordiamo che tutte le partite del campionato di Serie C sono visibili sui canali Sky Sport per gli abbonati, compresa la possibilità di usufruire anche della diretta streaming video.

SALERNITANA SIRACUSA: UNA PRIMA VOLTA PER DUE

Qualche mese fa erano separate addirittura da due categorie, invece stasera, lunedì 25 agosto 2025, la diretta Salernitana Siracusa sarà valida come posticipo per la prima giornata del girone C del campionato di Serie C 2025-2026, naturalmente allo stadio Arechi di Salerno con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Diretta/ Salernitana Sampdoria (risultato finale 0-2): liguri in B a tavolino! (22 giugno 2025)

Gli stati d’animo sono diametralmente opposti. Per la Salernitana ricordiamo tutti come sia finito lo scorso campionato di Serie C, con una retrocessione poi diventata ammissione al playout ma con tante polemiche per la situazione particolare che si era creata a causa delle vicissitudini del Brescia ed infine una intossicazione alimentare e gli incidenti allo stadio nel match di ritorno a rendere nefasta la sfida con la Sampdoria.

Insomma, una retrocessione ancora più amara di quanto sia normalmente scendere di una categoria, specie per una città come Salerno che di recente ha frequentato spesso anche palcoscenici ben più prestigiosi. Dall’altra parte ci sarà invece l’entusiasmo del Siracusa, che torna fra i professionisti dopo la promozione dallo scorso campionato di Serie D.

Una promozione fra l’altro bellissima, al termine di un duello di altissimo livello con la Reggina (a proposito di nobili piazze decadute). Il Siracusa infine ha festeggiato e adesso non vuole recitare da comparsa nel ritorno in Serie C dopo sei anni: quale sarà il verdetto di questa così particolare diretta Salernitana Siracusa?

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SIRACUSA

Giuseppe Raffaele nelle probabili formazioni per la diretta Salernitana Siracusa potrebbe scegliere un modulo 3-5-2. Come possibili titolari, cominciamo con il portiere Donnarumma protetto dai tre difensori Anastasio, Cabianca e Matino; a centrocampo in campo dal primo minuto potremmo vedere Achik, De Boer, Varone, Capomaggio e Villa, mentre gli attaccanti titolari della Salernitana potrebbero essere Inglese e Liguori.

Il Siracusa allenato da Marco Turati potrebbe invece rispondere con il 4-3-3: in porta Farroni; davanti a lui una retroguardia a quattro uomini, che potrebbero essere Puzone, Catena, Bonacchi e Iob; il terzetto di centrocampo dovrebbe invece prevedere Limonelli, Ba e Candiano come titolari, infine ecco il tridente d’attacco del Siracusa, con Guadagni, Di Paolo e Contini che dovrebbero giocare dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Sulla carta all’Arechi sono nettamente favoriti i padroni di casa: il pronostico sulla diretta Salernitana Siracusa è chiarissimo per le quote Snai, con il segno 1 favoritissimo a 1,21 contro la quota di 4,90 in caso di pareggio e addirittura 13 qualora dovesse vincere il Siracusa.