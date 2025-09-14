Serie C, Diretta Salernitana Sorrento, streaming video tv: dopo essersi affrontate un mese fa, le due squadre si incontrano ancora (14 settembre 2025)

DIRETTA SALERNITANA SORRENTO, PARTE SECONDA

Verrebbe da dire “Guarda chi si rivede”. Infatti la diretta Salernitana Sorrento è un remake della sfida di Coppa Italia Serie C andata in scena un mese fa. Ora, domenica 14 agosto 2025 alle ore 20:30, le due squadre si affioreranno in campionato.

Come detto c’è un precedente molto recente tra le due formazioni con la Salernitana che era riuscita con Inglese all’83esimo a pareggiare il vantaggio all’80’ di Russo. Ai rigori erano stati i campani rossoneri ad avere la meglio.

Adesso la sfida arriva dopo due giornate di campionato che hanno visto i granata vincere due match su due contro Siracusa e Cosenza mentre il Sorrento ha pareggiato con la Cavese e perso sia con il Foggia che col Trapani.

DOVE VEDERE DIRETTA SALERNITANA SORRENTO, STREAMING VIDEO

Siete interessati alla diretta Salernitana Sorrento? Allora la soluzione è abbonarvi a Sky che fa vedere tutti i match di Serie C. La diretta streaming si potrà vedere su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SORRENTO

La Salernitana predilige il modulo 3-5-2. In porta Donnarumma, pacchetto arretrato composto da Coppolaro, Golemic e Anastasio. Gli esterni saranno Quirini e Villa con De Boer, Tascone e Capomaggio a centrocampo. In attacco Inglese-Ferraris.

Stesso identico assetto tattico per il Sorrento che sceglie Harrasser tra i pali. In difesa spazio a Solcia, Carillo e Fusco con Cangianiello, Cuccurullo, Franco, Piras e Crecco a centrocampo. Tandem offensivo D’Ursi e Plescia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SALERNITANA SORRENTO

Secondo quanto riportano i bookmakers è la Salernitana favorita abbastanza nettamente a 1.47 contro i 6.50 del Sorrento e il pareggio a 4.05. Over e Under alla soglia di 2.5 sono rispettivamente a 1.93 e 1.75.

