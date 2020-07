Diretta Salernitana Spezia/ Streaming video DAZN: Ventura vuole i playoff (Serie B)

Salernitana Spezia si gioca alle ore 21:00 di venerdì 31 luglio, in diretta dallo stadio Arechi: la partita è valida per la 38^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020, ultimo turno della stagione regolare ma non conclusione della stagione per i liguri, e magari anche per i granata. Lo Spezia, grazie al pareggio nel derby contro l’Entella, ha guadagnato in anticipo la qualificazione diretta alla semifinale dei playoff: ora Vincenzo Italiano proverà a blindare il terzo posto ma di fatto al momento la differenza sarebbe minima, considerando anche che gli altri piazzamenti – e dunque l’avversaria dello Spezia – possono cambiare nello spazio di pochi secondi.

La Salernitana rischia la beffa: è stata a lungo tra le prime otto della classifica ma, pareggiando contro il Pordenone lo scorso lunedì, è stata sorpassata. Giampiero Ventura però è fiducioso: deve recuperare un punto a una delle tre squadre che lo precedono in classifica e, soprattutto, due di queste (Frosinone e Pisa) giocano contro. Tradotto: con una vittoria i campani saranno ai playoff. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco: mentre aspettiamo la diretta di Salernitana Spezia valutiamo le loro mosse nelle probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Salernitana Spezia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, soltanto gli abbonati potranno accedere all’evento in esclusiva e potranno farlo tramite il consueto servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet, così da installarvi direttamente l’applicazione.

Sorride Ventura, che per Salernitana Spezia ritrova Walter Lopez e Kiyine: il primo reclama una maglia sulla sinistra dove è in ballottaggio con Curcio, il secondo sarà molto probabilmente titolare (deve vincere la concorrenza di Akpa Akpro) in mezzo al campo prendendo il posto di Capezzi, e piazzandosi al fianco dell’equilibratore Di Tacchio con Dziczek sull’altro versante. In difesa tutto confermato con Aya, Heurtaux e Jaroszynski a protezione del portiere Micai, in attacco Gondo e Lamin Jallow potrebbero avere la meglio su Giannetti, titolare lunedì. Possibile turnover per Italiano, in vista dei playoff: davanti al portiere Scuffet giocano sempre Erlic e Terzini, sugli esterni però ci sono possibilità per Vignali e Simone Bastoni senza dimenticarsi di Luigi Vitale. In mezzo al campo si giocano una maglia Matteo Ricci e Maggiore: gli indiziati a lasciare loro il posto sono Acampora e Luca Mora mentre Bartolomei viaggia verso la conferma, nel tridente offensivo Sveinn Gudjohnsen e Di Gaudio potrebbero iniziare la partita in luogo di Nzola (o Gyasi) e Ragusa.

