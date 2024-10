DIRETTA SALERNITANA SPEZIA, DUE SQUADRE A CACCIA DI UN NUOVO SUCCESSO

La diretta Salernitana Spezia valida per la nona giornata del campionato di Serie B 2024/2025 in programma allo stadio Arechi sabato 19 ottobre 2024 si preannuncia molto interessante per diversi aspetti. I liguri di mister Luca D’Angelo sono stati sin qui protagonisti di un cammino davvero invidiabile che ha permesso appunto ai bianconeri di raggiungere la seconda posizione solitaria in classifica con 16 punti, uno in più rispetto al Sassuolo e distante appena tre punti dal Pisa capolista che potrebbe essere raggiunto in caso non facesse risultato in casa del Sudtirol.

Video Palermo Salernitana (0-1)/ Gol e highlights: tiro-cross vincente per Tello! (Serie B 6 ottobre 2024)

I campani invece, dopo aver ottenuto una bella vittoria in trasferta contro il Palermo nello scorso turno, vorrebbero iniziare a collezionare una serie di risultati utili consecutivi così da rilanciare le proprie ambizioni e confermarsi quantomeno come una delle principali indiziate a ritagliarsi un posto nei playoff promozione. Il tecnico Giovanni Martusciello è in ogni caso consapevole che i suoi giocatori dovranno fare ancora meglio se vorranno aggiudicarsi i tre punti contro gli Aquilotti.

DIRETTA/ Palermo Salernitana (risultato finale 0-1): Di Francesco manca il pari! (Serie B, 6 ottobre 2024)

DIRETTA SALERNITANA SPEZIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Salernitana Spezia sarà, come di consueto, garantita da DAZN, piattaforma che detiene in esclusiva i diritti del campionato di Serie B per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. La diretta Salernitana Spezia sarà dunque visibile tramite l’applicazione dedicata oppure attraverso il pc via streaming mentre non dovrebbe essere trasmessa su Sky ai canali Zona Dazn 1 e 2 per tutti coloro i quali possiedono entrambi gli abbonamenti ed hanno attivato questa opzione.

SALERNITANA SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Manca ancora diverso tempo prima del fischio d’inizio della diretta Salernitana Spezia e intanto proviamo quindi ad analizzare insieme quelle che potrebbero essere le probabili formazioni da schierare per i due allenatori. Chi potrebbe fare la differenza in questo match è Daniele Verde, oggi alla Salernitana ma grande ex del Modena con cui ha giocato per quattro stagioni. Per il momento Verde non ha segnato ancora nessun gol dal’inizio dell’annata e c’è dunque grande attesa per la sua prima rete in granata.

Diretta/ Spezia Reggiana (risultato finale 1-0): il tiro di Vido si stampa sul palo (Serie B, 5 ottobre 2024)

Un altro elemento che vivrà la sfida forse in maniera particolare è Giulio Maggiore, nativo di Spezia e capace anche di esordire in Serie A con la maglia bianconera dopo esser partito dal settore giovanile. In difesa mister Martusciello potrà di nuovo puntare su Dylan Bronn mentre in attacco tornerà a farsi vedere pure Jayden Braaf.

DIRETTA SALERNITANA SPEZIA, LE QUOTE

Il pronostico della diretta Salernitana Spezia appare davvero interessante se si ragiona guardando alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Il risultato finale del match appare decisamente incerto visto che ad esempio Snai paga sia l’1 che il 2 a 2.70, indicando invece come meno probabile il pareggio, quotato a 3.10. Discorso molto simile pure per Planetwin che offre però il 3.05 per l’x finale mentre in generale la Salernitana potrebbe essere leggermente favorita per i tre punti anche solo pensando al fattore campo.