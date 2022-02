Diretta Salernitana Spezia/ Streaming video tv: per la salvezza (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA SPEZIA: SFIDA INCERTA!

Salernitana Spezia, in diretta dallo stadio Arechi di Salerno alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 7 febbraio 2022, sarà il posticipo che chiuderà il programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Si tratterà naturalmente di una sfida salvezza, ma uno sguardo alla classifica ci indica che a dire il vero le prospettive di Stefano Colantuono e Thiago Motta verso la diretta di Salernitana Spezia sono piuttosto diverse.

La Salernitana arriva dalla sconfitta nel derby campano a Napoli ma soprattutto è tristemente ultima in classifica con soli 10 punti al proprio attivo e possiamo già parlare di ultima spiaggia per la squadra, che ha cambiato proprietà poco più di un mese fa e sta vivendo una stagione ricca di problemi di ogni genere. Anche lo Spezia arriva da un derby regionale prima della sosta, ma l’aveva vinto contro la Sampdoria e soprattutto ha una striscia di quattro successi nelle ultime cinque partite, grazie alla quale è salito a quota 25 punti in classifica. Vincendo oggi, la salvezza sarebbe sempre più vicina: che cosa succederà in Salernitana Spezia?

DIRETTA SALERNITANA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Spezia sarà garantita sui canali di Sky Sport, essendo una delle tre partite della giornata di Serie A visibili anche sulla televisione satellitare. Questo significa che raddoppierà anche la possibilità di seguire il posticipo in diretta streaming video, tramite Sky Go oppure naturalmente su DAZN, che trasmette tutte le partite del massimo campionato di calcio.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SPEZIA

Scopriamo adesso insieme le probabili formazioni di Salernitana Spezia. Per i padroni di casa di mister Stefano Colantuono ci sono diverse novità dovute al calciomercato: noi disegniamo la Salernitana con un modulo 4-3-3 che dovrebbe vedere Sepe in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Mazzocchi, Gyomber (oppure Fazio), Dragusin e Ranieri; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Bohinen, Coulibaly e uno tra Kastanos ed Ederson; infine il tridente d’attacco potrebbe vedere Verdi e Ribery ai fianchi della prima punta Bonazzoli.

Per lo Spezia invece si punta sulla continuità e l’allenatore Thiago Motta potrebbe optare per un modulo 3-5-2 con Amian, uno tra Erlic e Hristov ed infine Nikolaou nella retroguardia a tre davanti al portiere Provedel; a centrocampo disegniamo una folta linea a cinque con Gyasi, Sala (favorito su Kovalenko), Kiwior, Maggiore e Reca da destra a sinistra, ma i dubbi sono soprattutto in attacco, dove Manaj, Nzola, Verde ed Agudelo saranno in quattro per due posti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Salernitana Spezia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti sembrano essere leggermente favoriti: il segno 2 è infatti quotato a 2,50, mentre si sale a 2,75 in caso di segno 1 per la vittoria della Salernitana. L’ipotesi più remunerativa è comunque il pareggio: il segno X vale infatti 3,40 volte la posta in palio.

