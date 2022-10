Diretta/ Salernitana Spezia streaming video tv: punti che scottano (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA SPEZIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Salernitana Spezia, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie A. Punti che scottano anche se la Salernitana e lo Spezia si trovano al momento rispettivamente a +5 e a +4 dal terzultimo posto in classifica. Un buon avvio ma gli ultimi risultati non sono stati positivi, per i granata resta sembra in bilico la panchina di Davide Nicola mentre Luca Gotti cerca certezze dopo un solo punto conquistato nelle ultime 3 partite.

Dopo la fondamentale vittoria contro il Verona la Salernitana non ha potuto fare punti sul campo dell’Inter mentre lo Spezia si è fatto imporre il pari in casa dalla Cremonese. Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, il 7 febbraio scorso è terminato 2-2 l’ultimo match all’Arechi, con lo Spezia che ha vinto per l’ultima volta in casa dei granata con l’1-2 del 31 luglio 2020. Al 10 novembre 2018, col punteggio di 1-0, risale invece l’ultimo successo interno della Salernitana contro i liguri.

COME VEDERE LA PARTITA SALERNITANA SPEZIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Salernitana Spezia non sarà una di quelle che per questa 11^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Salernitana Spezia sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Spezia, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Davide Nicola schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. Risponderà lo Spezia allenato da Luca Gotti con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolau; Holm, Kiwior, Bourabia, Gyasi; Verde, Nzola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.

