DIRETTA SALERNITANA SUDTIROL, UNA SALVEZZA DA CONQUISTARE

Comincia sabato 12 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Salernitana Sudtirol. Presso lo Stadio Arechi di Salerno i padroni di casa continuano ad inseguire disperatamente una salvezza sempre più difficile da raggiungere in queste ultime giornate del campionato cadetto. I campani sono in diciannovesima posizione con i loro trenta punti, cinque in meno di Cittadella e lo stesso Sudtirol appaiate invece a quota 35 appena fuori dalla zona retrocessione. I campani vengono da due KO consecutivi, l’ultimo dei quali patito di misura ed in trasferta contro la Juve Stabia nello scorso turno.

Pure il Sudtirol dunque ha bisogno di conquistare punti preziosi per tenersi a debita distanza dalle inseguitrici e non venire risucchiata nelle retrovie, dovendo magari disputare i playout. Adesso in quattordicesima posizione, la compagine biancorossa potrebbe pure compiere un bel salto in avanti in caso di vittoria in trasferta scavalcando in graduatoria il Mantova, il Frosinone e la Carrarese, sempre che queste vengano sconfitte nei rispettivi impegni da disputare.

DIRETTA SALERNITANA SUDTIROL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Salernitana Sudtirol è su DAZN per chi volesse vedere la partita con i propri occhi. Tutti coloro i quali non potranno andare allo stadio avranno comunque modo di non perdersi neanche un istante del match in streaming usando l’applicazione oppure il sito web.

SALERNITANA SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Sudtirol ci suggeriscono un 3-4-2-1 con Christensen, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili, Stojanovic, Zuccon, Soriano, Njoh, Verde, Tongya e Cerri per i campani dall’inizio delle ostilità. Il modulo 3-5-2 con Adamonis, Kofler, Pietrangeli, Veseli, Molina, El Kaouakibi, Praszelik, Pyythia, Barreca, Rover e Odogwu potrebbe invece essere la soluzione scelta dal tecnico Castori per schierare dal primo minuto i suoi calciatori.

SALERNITANA SUDTIROL, LE QUOTE

Le varie agenzie di scommesse sportive sembrano esser d’accordo nel suggerire i padroni di casa come potenziali vincitori della diretta Salernitana Sudtirol a giudicare dalle quote proposte. Prendendo ad esempio in considerazione Sisal, si può dunque vedere che i campani appaiono favoriti con il segno 1 pagato appunto ad appena 2.05. Decisamente inferiori sembrano le possibilità di successo invece per gli ospiti con il 2 equivalente alla loro vittoria pagato a 3.80. Il pareggio è un’eventualità maggiormente concreta con l’x fissato a 3.15.