Diretta Salernitana Torino/ Streaming video tv: i campani ci credono (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA TORINO: I PADRONI DI CASA POSSONO SOLO VINCERE

La diretta di Salernitana Torino andrà in scena sabato 2 aprile 2022 a partire dalle ore 20.45: la partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A potrebbe essere l’ultima chiamata per i padroni di casa, che credono ancora alla salvezza. I campani sono il fanalino di coda della classifica ed un posto in zona bianca dista 9 punti. La speranza, tuttavia, non può spegnersi, anche perché ci sono due partite da recuperare. Un risultato utile potrebbe rilanciarli. Gli ospiti, da parte loro, hanno ormai poco da chiedere a questo campionato. Occupano, infatti, l’undicesimo posto, praticamente salvi e con la zona Europa inaccessibile.

Video/ Juventus Salernitana (2-0) gol e highlights: Dybala-Vlahovic per i 3 punti!

L’esito di questa partita non è comunque per nulla scontato. Gli uomini di Davide Nicola daranno il tutto per tutto per provare a risalire, ma la squadra di Ivan Juric non ha niente da regalare. Entrambe, d’altronde, arrivano da un momento nero e hanno bisogno di ritrovare la serenità. La Salernitana manca il successo da ben 9 giornate e nell’ultimo turno ha subito un ko contro la Juventus. Il Torino invece non vince da 8 giornate e nell’ultimo turno è tornato a casa a mani vuole dal match contro il Genoa.

Diretta/ Juventus Salernitana (risultato finale 2-0): Dybala e Vlahovic, vittoria!

DIRETTA SALERNITANA TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta di Salernitana Torino sarà visibile attraverso due canali: sia Sky Sport sia DAZN, come di consueto per i match di Serie A del sabato sera, trasmetteranno infatti l’impegno. Gli abbonati all’emittente britannica potranno vedere la sfida in televisione ai canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) oppure in streaming sulla piattaforma Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Gli abbonati all’emittente spagnola, invece, dovranno avere una SmartTv connessa a Internet o una Tv con un decoder adatto per usufruire dello spettacolo tramite applicazione, viceversa potranno vedere la gara in streaming sul sito ufficiale DAZN.com oppure sull’app per tablet e smartphone.

Diretta/ Torino Spal Primavera (risultato finale 1-1): gol di Caccavo e Borsoi!

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA TORINO

Le probabili formazioni di Salernitana Torino risentono di qualche assenza. I padroni di casa, sulla carta, hanno tutti a disposizione, ma le condizioni fisiche di Capezzi, Coulibaly, Fiorillo e Schiavone non sono delle migliori, per cui quasi sicuramente resteranno in panchina. Il tecnico Davide Nicola dovrebbe dunque optare per un 4-2-3-1 così strutturato: Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Coulibaly L, Ederson; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. È più lunga, invece, la lista degli indisponibili degli ospiti, che non avranno a disposizione Djidji, Fares, Pellegrini, Pobega, Praet e Sanabria. Il tecnico Ivan Juric dunque schiererà presumibilmente i suoi secondo un 3-4-2-1 così disegnato: Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Belotti.

QUOTE SALERNITANA TORINO

Le quote di Salernitana Torino, offerte dall’agenzia Sisal, danno per favoriti i piemontesi. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è offerta a 4,25. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 1,90. Il pareggio, con il segno X, si trova infine a 3,40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA