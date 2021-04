Diretta/ Salernitana Venezia (Serie B) streaming video DAZN: grande sfida!

DIRETTA SALERNITANA VENEZIA: SFIDA AD ALTA QUOTA!

Salernitana Venezia, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Arechi di Salerno sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Squadre a caccia di un sogno, quella Serie A che è tornata molto vicina per la Salernitana dopo l’ultimo turno di campionato. I granata infatti hanno vinto con un rotondo 0-3 sul campo dell’Entella ed è stata l’unica squadra di vertice ad approfittare del passo falso del Lecce in casa contro la Spal.

I salentini al secondo posto sono ora lontani una sola lunghezza rispetto ai campani e sanno di dover dare continuità al loro cammino per riuscire davvero a centrare l’obiettivo. Il Venezia aveva frenato troppo nelle precedenti partite per potersi riavvicinare con una sola partita al Lecce, battendo 3-0 in casa il Cosenza i lagunari hanno ripreso la loro marcia e ora si trovano a -5 dal Lecce secondo e a -4 dalla Salernitana: al di là di una rimonta verso la Serie A diretta che appare difficile, il Venezia punta soprattutto a un posto al sole in vista di play off in cui la squadra allenata da Paolo Zanetti può puntare ad un ruolo da protagonista.

DIRETTA SALERNITANA VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VENEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Salernitana e Venezia allo stadio Arechi. I padroni di casa allenati da Fabrizio Castori scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Belec, Veseli, Gyomber, Bogdan, Casasola, Kjine, Di Tacchio, Schiavone, Kupisz, Djuric, Tutino. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paolo Zanetti con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Pomini, Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci, Crngoy, Taugaurdeau, Dezi, Aramu, Di Mariano, Bìcalon.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Salernitana Venezia, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie B. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2.95 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.70 volte l’importo investito con questo bookmaker.



